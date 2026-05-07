Javier Bardem dręczy Amy Adams w nowym zwiastunie "Przylądka strachu"

Jedną z najbardziej oczekiwanych premier Apple TV jest z pewnością "Przylądek strachu" – wyprodukowany przez Martina Scorsesego serial z Javierem Bardemem, Amy Adams i Patrickiem Wilsonem w rolach głównych. Do sieci trafił właśnie nowy zwiastun.

Przypomnijmy: pierwsze dwa odcinki "Przylądka strachu" trafią na Apple TV już 5 czerwca. Kolejne będą pojawiać się w piątki. Finał zostanie wyemitowany 31 lipca. Zobaczcie nowy zwiastun:



"Przylądek strachu" to historia psychopatycznego mordercy Maksa Cady'ego. Po wyjściu na wolność postanawia on zemścić się na prawniku (w nowej wersji prawniczce), który doprowadził do jego skazania. Zaczyna nękać mężczyznę i jego rodzinę. Literacki pierwowzór pióra Johna D. MacDonalda doczekał się do tej pory dwóch adaptacji: J. Lee Thompsona (1962) z Robertem Mitchumem, Gregorym Peckiem i Polly Bergen oraz Martina Scorsesego (1991) z Robertem De Niro, Nickiem Noltem i Jessicą Lange. To właśnie ta wersja stała się inspiracją dla serialu.

Amy Adams jako Anna Bowden. Fot. Apple TV
Javier Bardem jako Max Cady. Fot Apple TV
Patrick Wilson jako Tom Bowden. Fot. Apple TV
Obowiązki showrunnera pełni Nick Antosca. Wśród producentów wykonawczych poza Scorsesem znaleźli się też Steven Spielberg i Morten Tyldum, który wyreżyserował pilotowy odcinek. W pozostałych rolach m.in. Lily Collias i Joe Anders jako Natalie i Zack Bowdenowie (dzieci Anny i Toma), CCH Pounder, Samantha Clifford, Amanda Dunn i Jamie Hector. 

