"Przylądek strachu": Niepokojący Javier Bardem w pierwszym zwiastunie serialu

Po pierwszych zdjęciach przyszła pora na oficjalny zwiastun nowego "Przylądka strachu". Przygotowywana przez Apple TV+ serialowa ekranizacja thrillera Johna D. MacDonalda trafi na platformę 5 czerwca. Tymczasem już dziś możecie po raz pierwszy zobaczyć, czym od swoich filmowych poprzedników różnić się będzie nowy "Przylądek strachu".
"Przylądek strachu" – zwiastun
"Przylądek strachu" – co wiemy?
Pierwsze dwa odcinki "Przylądka strachu
" z zapowiedzianych dziesięciu trafią na Apple TV 5 czerwca. Kolejne będą pojawiać się co piątek aż do 31 lipca. Obowiązki showrunnera produkcji pełni Nick Antosca
. Wśród producentów wykonawczych znaleźli się m.in. Scorsese
, Steven Spielberg
i Morten Tyldum
, który wyreżyserował pilotowy odcinek.
W serialowym remake'u Javier Bardem
wcieli się w Maxa Cady'ego, postać graną przez Roberta De Niro
w wersji wyreżyserowanej przez Martina Scorsese
. Na ekranie towarzyszyć mu będą Patrick Wilson
oraz Amy Adams
, wcielający się w małżeństwo Bowdenów.
Warto przypomnieć, że "Przylądek strachu" to historia psychopatycznego mordercy Maksa Cady'ego. Po wyjściu na wolność postanawia on zemścić się na prawniku, który doprowadził do jego skazania. Zaczyna nękać mężczyznę i jego rodzinę. Literacki pierwowzór pióra Johna D. MacDonalda
doczekał się do tej pory dwóch adaptacji: J. Lee Thompsona
(1962) z Robertem Mitchumem
, Gregorym Peckiem
i Polly Bergen
oraz Martina Scorsesego
(1991) z Robertem De Niro
, Nickiem Noltem
i Jessicą Lange
. To właśnie ta wersja stała się inspiracją dla serialu.