"Przypadek" Krzysztofa Kieślowskiego 18 marca o godz. 20:00 w kinie Iluzjon

Zapraszamy na kolejny pokaz z cyklu "Wielkie kino na wielkim ekranie". 18 marca o godzinie 20:00 w stołecznym kinie Iluzjon w związku z 30. rocznicą śmierci Krzysztofa Kieślowskiego wspólnie obejrzymy jeden z najważniejszych filmów w dorobku reżysera - "Przypadek" z Bogusławem Lindą i Tadeuszem Łomnickim w rolach głównych. Bilety na seans możecie kupić TUTAJ.
Jak zwykle przed seansem odbędzie się prelekcja redaktora naczelnego Filmwebu, Łukasza Muszyńskiego. Na publiczność czekają również niespodzianki. Bilety na pokaz dostępne są online oraz w kasie kina Iluzjon. Normalny bilet kosztuje 25, a ulgowy - 20 złotych. Możecie je nabyć, klikając TUTAJ.
"Przypadek
" to film, w którym pięknie spotykają się polityka i metafizyka, rzeczywiste i wyobrażone: kinowy egzystencjalizm wcielony. Krzysztof Kieślowski
opowiada trzy warianty historii studenta Witka Długosza (Bogusław Linda
): trajektoria jego losów zmienia się zależnie od tego, czy zdąży on na pociąg do Warszawy. Chłopak raz jest aparatczykiem, raz antykomunistą, a raz zachowuje dystans od polityki. "Przypadek
" to zarazem skrócona historia Polski post-stalinowskiej z jej różnymi obliczami, jak i filozoficzny namysł nad kwestiami przeznaczenia i tytułowego przypadku. Jak żyć? Którą drogą podążać? Kieślowski
nie udziela odpowiedzi, ale wie, jak pytać.
"Wielkie kino na wielkim ekranie" to wspólne przedsięwzięcie Filmwebu, Kina Iluzjon oraz Filmoteki Narodowej - Instytutu Audiowizualnego. Za każdym razem to Wy decydujecie o tym, który film zostanie wyświetlony w Iluzjonie. Wystarczy, że weźmiecie udział w naszej ankiecie i zagłosujecie na jeden z tytułów zaproponowanych przez redakcję Filmwebu.