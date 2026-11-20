Już dziś, 20 listopada, do kin wchodzi "Kraina Czerwonych Gór" w reżyserii Lotfiego Achoura. Film opiera się na prawdziwych wydarzeniach, które rozegrały się w tunezyjskich górach w 2015 roku. Co ciekawe, to polska koprodukcja a wkład polskich twórców w film był niemały, bo spora część ekipy pochodzi właśnie z Polski.
Jak pracuje się nad koprodukcjami? Jakie wyzwania noszą takie produkcje i jakie są różnice między planem filmowym w Polsce a w Tunezji? Postanowiliśmy porozmawiać o tym z producentką filmu Joanną Szymańską oraz autorem zdjęć Wojciechem Staroniem.
Jak wyglądał podział odpowiedzialności między polską a tunezyjską stroną? Kto za co odpowiadał?
Joanna Szymańska:
"Kraina czerwonych gór
" to tak naprawdę koprodukcja czterech krajów: Tunezji, Francji, Belgii i Polski. To w Tunezji narodził się pomysł na film, zainspirowany tragiczną historią, która wydarzyła się naprawdę. Głównym partnerem koprodukcyjnym była Francja, a do projektu dołączyli również producenci z Belgii i Polski.
Podzieliliśmy się zarówno odpowiedzialnością finansową, jak i wkładami twórczymi. Najważniejszym polskim wkładem kreatywnym był udział Wojciecha Staronia
, autora zdjęć, który wraz z niewielką ekipą operatorską pojechał do Tunezji na cały okres zdjęciowy. Część postprodukcji realizowaliśmy w Belgii, a część w Polsce. Naszym lokalnym partnerem była również polska firma Fixafilm.
To była rzeczywiście wielonarodowa koprodukcja, w której każdy z partnerów wnosił swoje doświadczenie, zasoby i kompetencje, ale wszyscy pracowaliśmy na rzecz jednej, wspólnej wizji artystycznej. Dużo się mówi o narodowości filmów. Ten film jest polski, ten film jest tunezyjski. Jaki jest ten film? Pociąga Cię kino transnarodowe?
Bardzo. Głęboko wierzę w to, że historie są po prostu historiami. Mogą być tak samo poruszające i inspirujące dla ludzi pochodzących z zupełnie różnych kręgów kulturowych. Prawdziwe kino mówi przede wszystkim językiem emocji.
Nie bez powodu język kina wykształcił się przecież w epoce filmu niemego, kiedy słowo mówione nie miało tak wielkiego znaczenia. Chodziło o to, żeby przekazać emocje, opowiedzieć o ludzkich doświadczeniach, pokazać jakąś prawdę o człowieku.
Myślę, że "Kraina czerwonych gór
" jest filmem prawdziwie europejskim. Nie tylko ze względu na strukturę finansowania czy narodowość koproducentów, ale przede wszystkim ze względu na swoją wrażliwość. Wrażliwość na drugiego człowieka, na historie, które być może zbyt często przemilczamy. To również film, który rzuca nam wyzwanie, zmusza do skonfrontowania się z własnymi stereotypami i uprzedzeniami.
Pod tym względem można powiedzieć, że jest równie dobrze filmem polskim, tunezyjskim, francuskim czy belgijskim. Oczywiście jego korzenie są w Tunezji i tożsamość tej historii jest niezwykle ważna. Ale emocje, o których opowiada, nie mają narodowości.
I właśnie takie kino, przekraczające granice państw, języków i kultur, uważam za jeden z fundamentów tego, co nazywamy sztuką filmową. Co Was najbardziej zaskoczyło podczas pracy nad tym filmem?
Wojciech Staroń:
Zaskoczyło mnie to, że tak naprawdę plan filmowy w Tunezji niewiele się różni od planu filmowego w Polsce. Mamy wspólny język filmu, i wśród pracowników technicznych ekipy, i wśród głównych twórców. Jest taki sam wszędzie, na całym świecie, i to było piękne.
Mimo że nie znaliśmy języka arabskiego, ja i moja polska ekipa operatorska, czyli Piotrek Kostarczyk, ostrzyciel, i Desi Kunsa, asystentka kamery, świetnie się wpisaliśmy w całą ekipę i bardzo harmonijnie nam się razem pracowało, w bardzo miłej i twórczej atmosferze. Więc to nas na pewno zaskoczyło, że nie było obcości i przebijania się przez jakieś kulturowe różnice... Ale też na przykład burza, tornado, które w ciągu kilku minut się pojawiło, zeszło z gór i było bardzo niebezpieczne. Bardzo dużo sprzętu nam zniszczyło. Całe szczęście, że nikogo nie poraniło, bo naprawdę wiało z taką siłą, że całe konstrukcje oświetleniowe były przewracane, a czasem nawet zrzucane z gór. Więc to było dosyć niebezpieczne doświadczenie. Joanna Szymańska:
A mnie przede wszystkim niezwykła determinacja wszystkich osób zaangażowanych w ten projekt. Przez kilka lat mierzyliśmy się z przeszkodami, na które nie mieliśmy żadnego wpływu. Najpierw pandemia, później sytuacja polityczna w Tunezji. W pewnym momencie mogło się wydawać, że ten film po prostu nie powstanie!
A jednak nikt nie stracił wiary w tę historię. Mimo kolejnych opóźnień wszyscy pozostaliśmy zaangażowani, zarówno twórczo, jak i finansowo. To było dla mnie bardzo ważne doświadczenie, które pokazało, jak wiele można osiągnąć, kiedy partnerów łączy coś więcej niż tylko umowa koprodukcyjna.
Zaskoczyła mnie również siła zaangażowania lokalnej społeczności i to, jak bardzo jej obecność wpłynęła na ostateczny kształt filmu. Wykorzystaliśmy czas pandemii na spotkania, próby i castingi. Ostatecznie około 80 procent obsady stanowią ludzie pochodzący z regionu, w którym rozgrywa się historia. Kiedy ogląda się gotowy film, widać, jak wiele wnieśli do niego własnych emocji i doświadczeń. Film inspirowany jest prawdziwą tragedią. Czy czuliście ciężar tej historii na planie? Jak na filmowców zareagowała lokalna społeczność?
Wojciech Staroń:
Ja nie czułem ciężaru na planie. To znaczy czułem go w grze aktorskiej i w tych scenach, kiedy aktorzy faktycznie odtwarzali najbardziej tragiczne sytuacje. Czułem, że to jest realne, widziałem w aktorach prawdę i to było dla mnie najważniejsze jako filmowca. To nie było odtwarzanie sytuacji i emocji za pomocą fabularnych sztuczek. Ci aktorzy naprawdę byli w tej historii, naprawdę to przeżywali. Wtedy była to dla mnie wielka inspiracja, żeby to po prostu filmować i również przeżywać, filmując. Więc to było bardzo ciekawe. Do jednej z finałowych scen zaangażowaliśmy bardzo dużo lokalnych ludzi do sceny zbiorowej. Niesamowity był widok tłumu kobiet i mężczyzn czekających o zmierzchu przy domu głównego bohatera na naszego Achrafa i jego bliskich, którzy właśnie schodzą z gór. Niesamowite było patrzeć na twarze tych prawdziwych ludzi i przeżywać to razem z nimi. Joanna Szymańska:
A dla mnie ciężar tej historii był obecny w całym procesie powstawania filmu. I właśnie dlatego tak ważne było dla nas, żeby nie przyjechać do Tunezji wyłącznie jako ekipa filmowa, która opowie historię miejscowej społeczności z zewnątrz Chcieliśmy, żeby ci ludzie stali się częścią procesu twórczego. Wykorzystaliśmy czas pandemii na spotkania, rozmowy, castingi i próby. Zależało nam na tym, żeby lokalna społeczność mogła opowiedzieć o swoich doświadczeniach, żebyśmy w pewnym sensie oddali jej głos.
Tak jak mówi Wojtek zaangażowanie lokalnych ludzi było fantastyczne. Około 80 procent obsady stanowią ludzie z tego regionu. Myślę, że to miało ogromny wpływ na autentyczność filmu. Ich zaangażowanie, emocje, smutek, ale też radość ze wspólnej pracy są widoczne na ekranie.
W pewnym sensie jako filmowcy staliśmy się narzędziem, dzięki któremu ta społeczność mogła opowiedzieć własną historię. I uważam, że właśnie taka powinna być nasza rola, szczególnie kiedy pracujemy z wydarzeniami tak tragicznymi i tak głęboko zakorzenionymi w doświadczeniu konkretnych ludzi Co w tej historii może być najbardziej wartościowe dla polskiego widza? Joanna Szymańska:
Myślę, że przede wszystkim przypomnienie o wartości pojedynczego ludzkiego życia.
Żyjemy w czasach, w których coraz częściej uczestniczymy w jakimś nieustającym spektaklu przemocy. Licytujemy się na liczby ofiar kolejnych zamachów, wojen, aktów nienawiści. Zastanawiam się czasem, w którym momencie indywidualna tragedia przestaje być dla nas tragedią, a staje się po prostu statystyką.
A przecież za każdą taką liczbą kryje się prawdziwy człowiek. Ktoś, kto miał rodzinę, przyjaciół, plany, ambicje, marzenia, których już nigdy nie zrealizuje. Ktoś, po kim pozostaje pustka w życiu innych ludzi.
Uważam, że Kraina czerwonych gór w niezwykle piękny i poruszający sposób przypomina nam właśnie o wartości jednostkowego życia. Przywraca twarz, emocje i historię komuś, kto w innym przypadku mógłby pozostać jedynie częścią tragicznej statystyki.I to jest dla mnie przesłanie absolutnie uniwersalne. Niezależnie od tego, czy jesteśmy widzami w Polsce, Tunezji, Francji czy gdziekolwiek indziej na świecie. Wojciech Staroń:
Myślę, że dla polskiego widza bardzo wartościowa może być uniwersalność tego, jak silne są więzi w rodzinie. Te więzi zostają wystawione na próbę takiej tragedii, i widać, jak duża moc tkwi w tym, że mimo tragedii jesteśmy razem jako rodzina i jako społeczność.
Dla mnie w tym filmie była właśnie duża siła we wspólnym przetrwaniu traumy. Sam film, jak mówił reżyser, miał być odtrutką na zbiorową traumę, w której pogrążyła się Tunezja po tej wielkiej tragedii pokazanej w filmie. Więc tak: w jedności siła. Wydaje mi się, że to ważne przesłanie tego filmu, które może być istotne także dla nas w Polsce. Wojtku, kiedy wchodzisz w film? Potrzebujesz świetnego scenariusza, charyzmatycznego reżysera, a może znajomej twarzy przy produkcji, takiej jak Joanna?
Wydaje mi się, że na sukces filmu, na jego powodzenie, składa się kilka czynników. Przede wszystkim to są ludzie, twórcy i relacja, jaka się między nimi nawiąże. Czyli reżyser, operator, scenograf, aktorzy, ale również producenci, bo wszystkie te osoby razem, jeśli stworzą wspólną drużynę, są w stanie naprawdę zajść bardzo daleko. Kiedy wszyscy wiemy, że gramy do jednej bramki, mamy wspólny cel, kumulujemy tę energię. W taki czysto ludzki sposób przechodzimy to ciężkie wyzwanie, jakim jest produkcja i zdjęcia do filmu. Więc tutaj czynnik ludzki przy tym filmie miał bardzo duże znaczenie i wydaje mi się, że zebraliśmy świetną ekipę. Poczynając właśnie od scenariusza i reżysera, poprzez producentów i polskich, i tunezyjskich, i francuskich, aż po ekipę techniczną, która z taką dużą misją podchodziła do tego filmu i tematu, o którym opowiadaliśmy. Wojtku, to na koniec pytanie do ciebie: co z doświadczenia pracy nad tym filmem zabierasz do kolejnych projektów?
Myślę, że bardzo ważna była tutaj praca przed zdjęciami z trójką głównych aktorów, z młodzieżą, z tymi nastolatkami. Razem z reżyserem zdecydowaliśmy się na trzytygodniowy okres przygotowań. Razem z reżyserem i z tą trójką aktorów przeszliśmy przez cały film, można powiedzieć scena po scenie, improwizując i wymyślając kolejne sceny ze scenariusza już na lokacji. Nie były to próby w jakimś studiu czy neutralnym miejscu. Szukaliśmy już właściwych miejsc w górach i w plenerach, które wybraliśmy wcześniej do filmu, żeby robić próby w konkretnych lokacjach. To było bardzo dobre doświadczenie, ponieważ weszliśmy potem w zdjęcia z bardzo doprecyzowanymi pomysłami na sceny. Do tego główni aktorzy bardzo się z nami zaprzyjaźnili podczas tych przygotowań. Takie doświadczenie rzadko jest możliwe przy pracy z gwiazdami czy z aktorami, którzy są bardzo zajęci albo bardzo drodzy. Akurat to doświadczenie chętnie przeniósłbym do innych filmów. "Kraina czerwonych gór" w kinach już 20 listopada w dystrybucji firmy Shipsboy.