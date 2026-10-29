"Psi patrol" wyruszy na kolejną misję. Ale dopiero za kilka lat

Mamy dobrą wiadomość dla rodziców. "Psi patrol", ulubiona rozrywka przedszkolaków, powróci z czwartym filmem kinowym.
Będzie "Psi patrol 4"
Niestety, mamy też złą wiadomość. Wasze dzieci mogą zdążyć wyrosnąć z fascynacji marką, zanim film trafi do kin. Wygląda bowiem na to, że "PAW Patrol 4"
będzie miał swoją premierę nie wcześniej niż w 2029 roku.
Spin Master Corp., Paramount Animation i Nickelodeon Movies nie zamierzają zmieniać tego, co dobrze funkcjonuje. Dlatego też za "PAW Patrol 4"
odpowiadać będzie reżyser trzech wcześniejszych filmów, Cal Brunker
.
"Psi patrol
" startował jako serial animowany. Obecnie jest to marka warta co najmniej 18 miliardów dolarów. Trzy dotychczasowe filmy kinowe osiągnęły w box office poziom 500 milionów dolarów. Nic więc dziwnego, że Jennifer Dodge, szefowa Paramount Animation, w ten sposób mówi o projekcie: "Psi patrol" zajmuje szczególne miejsce w sercach rodzin na całym świecie i ogromnie się cieszymy, że możemy kontynuować przygody piesków na wielkim ekranie. Wspólnie z naszymi partnerami ze Spin Master z radością przygotowujemy dla widzów kolejną przygodę, stworzoną z myślą o kinowych wrażeniach.
Fabuła nowego filmu nie jest znana. Trzecia z kinowych produkcji, "Psi patrol i dinozaury
", miała swoją premierę w tym roku. Podczas burzy statek Psiego Patrolu rozbija się na wyspie pełnej dinozaurów. Tam bohaterowie spotykają Reksa, szczeniaka-eksperta od dinozaurów. Gdy Humdinger lekkomyślnie eksploatuje wyspę, budzi wulkan. Pieski muszą go powstrzymać i uratować wyspę.
Zwiastun filmu "Psi Patrol i dinozaury"