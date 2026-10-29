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"Psi patrol" wyruszy na kolejną misję. Ale dopiero za kilka lat

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&quot;Psi patrol&quot; wyruszy na kolejną misję. Ale dopiero za kilka lat
Mamy dobrą wiadomość dla rodziców. "Psi patrol", ulubiona rozrywka przedszkolaków, powróci z czwartym filmem kinowym.

Będzie "Psi patrol 4"



Niestety, mamy też złą wiadomość. Wasze dzieci mogą zdążyć wyrosnąć z fascynacji marką, zanim film trafi do kin. Wygląda bowiem na to, że "PAW Patrol 4" będzie miał swoją premierę nie wcześniej niż w 2029 roku.

Spin Master Corp., Paramount Animation i Nickelodeon Movies nie zamierzają zmieniać tego, co dobrze funkcjonuje. Dlatego też za "PAW Patrol 4" odpowiadać będzie reżyser trzech wcześniejszych filmów, Cal Brunker.


"Psi patrol" startował jako serial animowany. Obecnie jest to marka warta co najmniej 18 miliardów dolarów. Trzy dotychczasowe filmy kinowe osiągnęły w box office poziom 500 milionów dolarów. Nic więc dziwnego, że Jennifer Dodge, szefowa Paramount Animation, w ten sposób mówi o projekcie:

"Psi patrol" zajmuje szczególne miejsce w sercach rodzin na całym świecie i ogromnie się cieszymy, że możemy kontynuować przygody piesków na wielkim ekranie. Wspólnie z naszymi partnerami ze Spin Master z radością przygotowujemy dla widzów kolejną przygodę, stworzoną z myślą o kinowych wrażeniach.

Fabuła nowego filmu nie jest znana. Trzecia z kinowych produkcji, "Psi patrol i dinozaury", miała swoją premierę w tym roku. Podczas burzy statek Psiego Patrolu rozbija się na wyspie pełnej dinozaurów. Tam bohaterowie spotykają Reksa, szczeniaka-eksperta od dinozaurów. Gdy Humdinger lekkomyślnie eksploatuje wyspę, budzi wulkan. Pieski muszą go powstrzymać i uratować wyspę.

Zwiastun filmu "Psi Patrol i dinozaury"




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