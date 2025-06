Gotowi na "Psoty"? Pierwsze zdjęcia z planu nowej polskiej komedii familijnej

Fot. Martin Schopinski, Andrej Brtáň

Pełna psich przygód i rozbrajającego humoru familijna opowieść o przyjaźni odważnej dziewczynki i czworonoga imieniem Sprytek. " Psoty " to film poruszający ważne tematy: mówiący o potrzebie bliskości i przyjaźni oraz o tym, co najważniejsze w relacjach rodzinnych. W rolach głównych gwiazdy – Małgorzata Socha oraz Borys Szyc . W rolę dziewczynki wciela się Aleksandra Zagrodzka , która rozpoczęła swoją filmowa przygodę od udziału w hicie " Listy do M. 4 ". Producentem jest Orphan Studio, które na koncie ma m.in. filmy " Pan samochodzik i templariusze ", " Kryptonim Polska " czy " Na chwilę, na zawsze ".13-letnia Frania to odważna nastolatka, która ma niby wszystko, ale czuje, że czegoś jej brakuje. Jej życie jednak się zmieni, gdy pewnego dnia pojawi się w nim Sprytek – bardzo sympatyczny piesek, który nie ma domu i potrzebuje ludzkiej pomocy. Frania wspólnie z mamą zawożą czworonoga do weterynarza, skąd zwierzę zostaje zabrane do wyspecjalizowanej placówki celem dalszego leczenia. Kiedy jednak dziewczynka orientuje się, że dyrektorka ośrodka i pracujący tam lekarz nie dbają należycie o dobro swoich kudłatych podopiecznych, nastolatka postanawia działać na własną rękę i wykrada Sprytka, a następnie wyrusza z nim w daleką podróż. Zaniepokojeni całą sytuacją rodzice dziewczynki postanawiają odłożyć na bok dzielące ich różnice i razem wyruszają na poszukiwania córki. Tymczasem Frania zaczyna publikować w Internecie relacje ze swojej przygody z przyjacielem i wkrótce o niej oraz o Sprytku usłyszy cała Polska!