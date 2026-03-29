"Pszczelarz" po raz pierwszy w TV! Gdzie obejrzeć?

"Adrenalina", "Zabójca", "Mechanik", "Pszczelarz"... Tytuły mogą się zmieniać, ale jedno pozostaje takie samo: Jason Statham w swoim najlepszym wydaniu! Aktor od lat pozostaje jednym z najmocniejszych nazwisk w kinie akcji – jego bohaterowie są twardzi, prawi, a o sprawiedliwość zawsze walczą na poważnie.
"Pszczelarz", którego premiera w TV Puls już w niedzielę 29 marca o 20:00, to przedstawiciel tego gatunku w najczystszej postaci: tytułowy Adam Clay jako nieustępliwy bohater ma tu jasny cel i przeciwnika, który aż prosi się o wymierzenie kary. Wygląda na historię zemsty, ale to tylko pretekst, bo w "Pszczelarzu" liczy się przede wszystkim tempo, energia i satysfakcja z każdej kolejnej konfrontacji.
Na ekranie rządzi Jason Statham
, który w "Pszczelarzu
" dostaje materiał skrojony idealnie pod siebie. Gdy dochodzi do jawnej krzywdy i niesprawiedliwości, jako były agent tajnej organizacji Pszczelarzy zostaje zmuszony do porzucenia swojego spokojnego życia na łonie natury i wymierzenia kary. A że nie zna strachu i nie ma w sobie litości, na drodze na szczyt gangsterskiej piramidy nie zatrzyma go absolutnie nic. Reżyser David Ayer
i scenarzysta Kurt Wimmer
po prostu pozwalają mu robić swoje. Ale żeby nie było tak łatwo – jego przeciwnicy doskonale wiedzą, z kim mają do czynienia. I nie zamierzają grać fair. Zaczyna się więc wyścig, w którym stawką jest nie tylko zemsta, ale i przetrwanie.
Film wciąga od początku do końca. Wszystko dzięki Jasonowi Stathamowi
, którego charyzma sprawia, że jego postać troskliwego twardziela budzi same ciepłe uczucia. A gdy stawia czoła tabunom przeciwników i rozprawia się z nimi na różne wymyślne sposoby, po prostu chce mu się kibicować. "Pszczelarz
" to prawdziwa karuzela wrażeń i strzał w dziesiątke dla miłośników czystego kina akcji. Premiera "Pszczelarza" w TV Puls już 29 marca o 20:00.
Clay wiedzie spokojne życie na prowincji doglądając pszczół i nie rzucając się w oczy. Jednak, gdy na skutek internetowego oszustwa jego przyjaciółka odbiera sobie życie, Clay nie ma wyboru. Rzuca wyzwanie potężnej organizacji przestępczej, której macki sięgają szczytów władzy. Clay w przeszłości posiadł zestaw unikalnych umiejętności, a litość nie leży w jego naturze, więc nie zatrzyma się póki nie dotrze na sam szczyt gangsterskiej piramidy. Niestety jego powrót do gry zaniepokoi bardzo poważnych ludzi, którzy dobrze znają jego przeszłość i gotowi są zrobić wszystko, by raz na zawsze się go pozbyć.
