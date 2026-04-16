Jason Statham kontra rój. Co wiemy o nowym "Pszczelarzu"?

Tegoroczny CinemaCon powoli zmierza ku końcowi. Branżowa impreza rozgrywająca się w Las Vegas na finiszu ma jednak jeszcze kilka informacji, które mogą zainteresować światowych fanów kina. Amazon MGM na wczorajszej prezentacji sporo miejsca poświęciło gwieździe kina akcji, Jasonowi Stathamowi. Jego "Pszczelarz" był niespodziewanym kasowym hitem, który zarobił łącznie 162 miliony dolarów. Na tegorocznej imprezie gwiazdor opowiadał więc o szczegółach zbliżającej się kontynuacji produkcji.
"Pszczelarz 2" – co wiemy?
Wczorajsza prezentacja ujawniła sporo nieznanych wcześniej informacji na temat kontynuacji "Pszczelarza
". Dzięki niej wiemy między innymi, że w nowej odsłonie stawka zdecydowanie wzrośnie. Wszystko przez to, że Pszczelarze – elitarna jednostka wywiadowcza działająca poza rządową jurysdykcją – zbuntowali się, stając się tym samym ogromnym zagrożeniem dla bezpieczeństwa kraju. Na ich drodze stanie oczywiście Jason Statham
jako emerytowany Pszczelarz z niezachwianym kompasem moralnym.
Ważnym elementem fabularnym ma być porwanie prezydenta USA przez zbuntowanych Pszczelarzy. Na krótkim materiale wideo zgromadzeni dziennikarze zobaczyli, że do bohatera Jasona Stathama
zwraca się były dyrektor CIA Wallace Westwyld (wracający do roli Jeremy Irons
) przekonując, że tylko on jest w stanie powstrzymać niebezpieczną organizację. Fragment nagrania ujawnia, że oprócz broni konwencjonalnej Statham
sięgnie także po miotacze ognia, a nawet... pszczoły.
Scenariusz tak jak w przypadku oryginału napisał Kurt Wimmer
. Na stanowisku reżysera Davida Ayera
zastąpił natomiast Timo Tjahjanto
, twórca filmów "Przychodzi po nas noc
" czy "Nikt 2
" z Bobem Odenkirkiem
. Produkcja ma mieć swoją kinową premierę na początku przyszłego roku, konkretnie 14 stycznia. Dziennikarze dodają, że w nowej części do znanych bohaterów dołączą Yara Shahidi
("Piotruś Pan i Wendy
"), Adam Copeland
("Wikingowie
") oraz Pom Klementieff
(ostatnie epizody serii "Mission: Impossible
").
Przypomnijmy, że bohaterem pierwszego "Pszczelarza
" jest niejaki Clay. Wiedzie on spokojne życie na prowincji doglądając pszczół i nie rzucając się w oczy. Jednak, gdy na skutek internetowego oszustwa jego przyjaciółka odbiera sobie życie, Clay nie ma wyboru. Rzuca wyzwanie potężnej organizacji przestępczej, której macki sięgają szczytów władzy. Clay w przeszłości posiadł zestaw unikalnych umiejętności, a litość nie leży w jego naturze, więc nie zatrzyma się póki nie dotrze na sam szczyt gangsterskiej piramidy. Niestety jego powrót do gry zaniepokoi bardzo poważnych ludzi, którzy dobrze znają jego przeszłość i gotowi są zrobić wszystko, by raz na zawsze się go pozbyć.
Zwiastun filmu "Pszczelarz"