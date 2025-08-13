Miał być skasowany, a został scenarzystą filmu "Puchatek: Krew i miód 3"

Jak informowaliśmy na stronach Filmwebu, w planach jest trzecia część serii bajkowych slasherów "Puchatek: Krew i miód". Teraz poznaliśmy nazwisko scenarzysty. To osoba doskonale znana fanom horrorów.
Twórca kultowego "Hardware" wspiera slasher o Kubusiu Puchatku "Puchatek: Krew i miód 3" zapowiadany jest jako największy film w serii.
Co nie jest trudną sztuką. Pierwszy film powstał przy symbolicznym budżecie. Dwójka była niewiele droższa, bo kosztowała 50 tysięcy dolarów. Zarobiła jednak ponad 5 milionów, co sprawiło, że producenci tym razem postanowili znaleźć jeszcze więcej pieniędzy na realizację.
Większy budżet oznacza angaż bardziej znanych osób. Kimś takim jest Richard Stanley
, czyli twórca kultowego "Hardware
". Ma też na swoim koncie ekranizację Lovecrafta
z Nicolasem Cage'em
"Kolor z przestworzy
".
Getty Images © Borja B. Hojas
Jego angaż spotka się jednak z mieszanym odbiorę. Stanley
w ostatnich latach był bowiem obiektem skandalu obyczajowego. W 2021 roku został oskarżony o przemoc domową przez swoją partnerkę Scarlett Amaris. Reżyser kategorycznie odrzucał te oskarżenia, ale producenci "Koloru z przestworzy
" publicznie się od niego odcięli i deklarowali, że wpływy z filmu przeznaczą na cele charytatywne. Wydawało się więc, że Stanley
zostanie skasowany, jak wielu innych filmowców w podobnej sytuacji. Najwyraźniej stało się inaczej.
O samym "Puchatku: Krew i miód 3"
na razie niewiele wiadomo oprócz tego, że możemy spodziewać się pojawienia kolejnych postaci znanych z historii o Kubusiu Puchatku. Jedną z nich będzie Królik.
Zwiastun filmu "Puchatek: Krew i miód 2"