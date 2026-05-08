"Pumping Black": Natalie Portman i Jonathan Bailey w "Whiplash" w świecie w kolarstwa

Jonathan Bailey ("Wicked", "Jurassic World: Odrodzenie") i Natalie Portman ("Fontanna Młodości", "Obsesja") zagrają główne role w psychologicznym dreszczowcu "Pumping Black". Projekt porównywany jest do "Whiplash" oraz "Czarnego łabędzia".
"Pumping Black" - szczegóły filmu
"Pumping Black" opowiada historię kolarza Taylora Mace’a, który w wieku 35 lat zaczyna odczuwać, że jego kariera sportowa zbliża się do końca. Trafia wówczas pod skrzydła Andrei Lathe - lekarki napędzanej pragnieniem zwycięstwa i władzy. W miarę jak wyścig do Tour de France nabiera tempa, Taylor zmuszony jest podejmować coraz bardziej przerażające działania, aby chronić swój sekret.
Za kamerą stanie Mimi Cave
mająca na koncie "Fresh
" z Daisy Edgar-Jones
i Sebastianem Stanem
, a także "Holland
" z Nicole Kidman
. Scenariusz napisała Haley Hope Bartels.
Wśród producentów filmu znalazła się Stacey Sher
, która na przestrzeni ostatnich kilku dekad współpracowała m.in. z Quentinem Tarantino
("Pulp Fiction
", "Django
", "Nienawistna ósemka
") i Stevenem Soderberghiem
("Erin Brockovich
", "Co z oczu to z serca
", "Contagion
").
