"Pumping Black": Natalie Portman i Jonathan Bailey w "Whiplash" w świecie w kolarstwa

autor: Jon Kopaloff
Jonathan Bailey ("Wicked", "Jurassic World: Odrodzenie") i Natalie Portman ("Fontanna Młodości", "Obsesja") zagrają główne role w psychologicznym dreszczowcu "Pumping Black". Projekt porównywany jest  do "Whiplash" oraz "Czarnego łabędzia".

"Pumping Black" opowiada historię kolarza Taylora Mace’a, który w wieku 35 lat zaczyna odczuwać, że jego kariera sportowa zbliża się do końca. Trafia wówczas pod skrzydła Andrei Lathe - lekarki napędzanej pragnieniem zwycięstwa i władzy. W miarę jak wyścig do Tour de France nabiera tempa, Taylor zmuszony jest podejmować coraz bardziej przerażające działania, aby chronić swój sekret. 

Za kamerą stanie Mimi Cave mająca na koncie "Fresh" z Daisy Edgar-Jones i Sebastianem Stanem, a także "Holland" z Nicole Kidman. Scenariusz napisała Haley Hope Bartels. 

Wśród producentów filmu znalazła się Stacey Sher, która na przestrzeni ostatnich kilku dekad współpracowała m.in. z Quentinem Tarantino ("Pulp Fiction", "Django", "Nienawistna ósemka") i Stevenem Soderberghiem ("Erin Brockovich", "Co z oczu to z serca", "Contagion").

