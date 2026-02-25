"Purgatory": Co wiemy o nowym filmie J.K. Simmonsa?

J.K. Simmons, Abby Elliott i John Reynolds zakończyli właśnie zdjęcia do nowego wspólnego projektu – niezależnego komediodramatu "Purgatory". Film jest debiutem reżyserskim Lindsay Lanzillotty. TRWA ANKIETA OSCAROWA! GŁOSY MOŻECIE ODDAWAĆ, KLIKAJĄC TUTAJ
Co wiemy o "Purgatory"?
Akcja "Purgatory
" toczy się we wczesnych latach 80. Świat 13-letniej Beatrice Gravel (Ruby McGurrin
) przewraca się do góry nogami, gdy jej matka (Abby Elliott
, na zdjęciu poniżej) opuszcza rodzinę, by skupić się na sobie. Dziewczynka zostaje z siostrą (Gemma Rosaria Rae) i pogrążonym w rozpaczy ojcem (John Reynolds
). Beatrice postanawia "naprawić" rodzinę, ale musi się zmierzyć z dręczycielami, konfliktami z rówieśnikami, imprezami i nianią-kleptomanką. Wszystko to zmusza dziewczynę do przemyślenia swojej przyszłości i zastanowienia się, kim chce być, jeśli nie może dostać tego, czego pragnie.
J.K. Simmons
wcieli się w ojca Malone – powiernika Beatrice. Jack Innanen
zagra wicedyrektora szkoły, do której chodzi dziewczynka, i nowego partnera jej matki. Mary Walsh
przypadła rola nauczycielki, a Julianne Arriecie
– przewodniczącej rady rodziców. Lanzillotta
wyreżyserowała film na podstawie scenariusza Christine Speer
. W oficjalnym oświadczeniu czytamy: Beatrice Gravel jest taka fajna. W głębi duszy wciąż jestem tą nastolatką przyglądającą się rozwodowi rodziców i gdy przeczytałam scenariusz Christine, w którym w chwytający za serce, ale i zabawny sposób opisuje doświadczenia Beatrice, poczułam, że jest brutalnie szczery, prawdziwy i dziwnie pocieszający. Zawsze uwielbiałam filmu, które mogą trafić do szerokiej widowni dzięki temu, że przedstawiają trudne tematy z sercem i humorem, i właśnie to skłoniło mnie do powrotu do lat 80., aby opowiedzieć tę historię i zadebiutować jako reżyserka.
Zobacz zwiastun dramatu "Shayda"Lindsay Lanzillotta
do tej pory pracowała jako producentka. W swoim CV ma m.in. wyreżyserowany przez Noorę Niasari
dramat "Shayda
". Zobaczcie jego zwiastun: