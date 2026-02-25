Newsy Filmy "Purgatory": Co wiemy o nowym filmie J.K. Simmonsa?
"Purgatory": Co wiemy o nowym filmie J.K. Simmonsa?

J.K. Simmons, Abby Elliott i John Reynolds zakończyli właśnie zdjęcia do nowego wspólnego projektu – niezależnego komediodramatu "Purgatory". Film jest debiutem reżyserskim Lindsay Lanzillotty.

Co wiemy o "Purgatory"?


Akcja "Purgatory" toczy się we wczesnych latach 80. Świat 13-letniej Beatrice Gravel (Ruby McGurrin) przewraca się do góry nogami, gdy jej matka (Abby Elliott, na zdjęciu poniżej) opuszcza rodzinę, by skupić się na sobie. Dziewczynka zostaje z siostrą (Gemma Rosaria Rae) i pogrążonym w rozpaczy ojcem (John Reynolds). Beatrice postanawia "naprawić" rodzinę, ale musi się zmierzyć z dręczycielami, konfliktami z rówieśnikami, imprezami i nianią-kleptomanką. Wszystko to zmusza dziewczynę do przemyślenia swojej przyszłości i zastanowienia się, kim chce być, jeśli nie może dostać tego, czego pragnie. 

GettyImages-2235518560.jpg Getty Images © Araya Doheny

J.K. Simmons wcieli się w ojca Malone – powiernika Beatrice. Jack Innanen zagra wicedyrektora szkoły, do której chodzi dziewczynka, i nowego partnera jej matki. Mary Walsh przypadła rola nauczycielki, a Julianne Arriecie – przewodniczącej rady rodziców. Lanzillotta wyreżyserowała film na podstawie scenariusza Christine Speer. W oficjalnym oświadczeniu czytamy: 

Beatrice Gravel jest taka fajna. W głębi duszy wciąż jestem tą nastolatką przyglądającą się rozwodowi rodziców i gdy przeczytałam scenariusz Christine, w którym w chwytający za serce, ale i zabawny sposób opisuje doświadczenia Beatrice, poczułam, że jest brutalnie szczery, prawdziwy i dziwnie pocieszający. Zawsze uwielbiałam filmu, które mogą trafić do szerokiej widowni dzięki temu, że przedstawiają trudne tematy z sercem i humorem, i właśnie to skłoniło mnie do powrotu do lat 80., aby opowiedzieć tę historię i zadebiutować jako reżyserka.

Zobacz zwiastun dramatu "Shayda"


Lindsay Lanzillotta do tej pory pracowała jako producentka. W swoim CV ma m.in. wyreżyserowany przez Noorę Niasari dramat "Shayda". Zobaczcie jego zwiastun:  

