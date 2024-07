"Queer" to rola życia Daniela Craiga? A "Joker 2" wart jest Oscarów?

"Joker: Folie à Deux" i "Queer" filmami tegorocznego sezonu nagród?

Zwiastun filmu "Joker: Folie à Deux"

Pierwsze zdjęcia z filmów Guadagnino, Almodovara. Ile trwa "Joker 2"

Pierwsze zdjęcie z filmu "Queer" (reż. Luca Guadagnino)



Barbera dużo dobrego miał do powiedzenia przede wszystkim o filmie Todda Phillipsa . Twierdzi, że jest to Joaquin Phoenix wydaje się być jednym z osobistych faworytów dyrektora do nagrody dla najlepszego aktora festiwalu.Choć jeszcze większe wrażenie zrobił na Barberze występ Daniela Craiga w filmie, którego reżyserem jest Luca Guadagnino . Stwierdził, że jest to. Dyrektor festiwalu nie mógł się nachwalić tego, że aktor poszedł na całość wcielając się w postać geja.Przy okazji ogłoszenia programu 81. Festiwalu w Wenecji, poznaliśmy też czas trwania prezentowanych filmów. I tak. Jest więc o kwadrans dłuższy od pierwszej części.. Jednak zdecydowanie najdłuższym filmem w konkursie głównym jest nowe dzieło Brady'ego Corbeta , którego oficjalny festiwalowyOgłoszenie programu sprawiło, że do sieci zaczęły trafiać pierwsze materiały z filmów, które będą na festiwalu prezentowane. Poniżej znajdziecie zdjęcia z kilku festiwalowych filmów.