"Ród Guinnesów": będzie 2. sezon? Netflix podjął decyzję

Jak informuje dziennik "Variety", platforma Netflix zamówiła drugi sezon serialu "Ród Guinnessów". Zdjęcia mają rozpocząć się na początku 2027 roku.
"Ród Guinnessów": kolejny sukces twórcy "Peaky Blinders"
Akcja serialu rozgrywa się w Irlandii lat 60. XIX wieku i koncentruje się na losach spadkobierców browarniczego imperium Guinnessów po śmierci patriarchy rodu, Sir Benjamina. Bohaterowie walczą o władzę nad rodzinnym biznesem, a fabuła łączy rodzinne konflikty, polityczne intrygi oraz burzliwe wydarzenia historyczne.
Twórcą serialu jest Stephen Knight
, znany najlepiej z takich produkcji jak "Peaky Blinders
", "Tabu
" i "See
". Pierwszy sezon liczył osiem odcinków i spotkał się z pozytywnym przyjęciem krytyków w Wielkiej Brytanii oraz USA. Chwalono przede wszystkim atmosferę, realizację i obsadę.
Jednocześnie produkcja wzbudziła sporo kontrowersji w samej Irlandii. Część odbiorców zarzucała twórcom nieścisłości historyczne oraz sposób przedstawienia polityki okresu po Wielkim Głodzie, a także ówczesnych ruchów antykolonialnych. Twórcy podkreślali jednak, że jest to fikcyjna opowieść jedynie inspirowana prawdziwymi wydarzeniami.
Finał pierwszego sezonu zakończył się cliffhangerem dotyczącym jednego z głównych bohaterów, dlatego wielu widzów oczekiwało kontynuacji.
Co więcej, Stephen Knight
już po premierze zapowiadał ambitne plany rozwoju serii. W rozmowie z "Irish Mirror" stwierdził, że chciałby rozwijać historię podobnie jak "Peaky Blinders
" i doprowadzić ją aż do lat 60. XX wieku. Wspominał nawet o realizacji trzeciego i czwartego sezonu.
Na razie nie wiadomo, jak bardzo Knight
będzie zaangażowany w prace nad drugim sezonem. Obecnie zajmuje się bowiem kończeniem scenariusza nowego "Jamesa Bonda
".
Zwiastun serialu "Ród Guinnessa"