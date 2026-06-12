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"Ród Guinnesów": będzie 2. sezon? Netflix podjął decyzję

Variety / autor: /
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&quot;Ród Guinnesów&quot;: będzie 2. sezon? Netflix podjął decyzję
Jak informuje dziennik "Variety", platforma Netflix zamówiła drugi sezon serialu "Ród Guinnessów". Zdjęcia mają rozpocząć się na początku 2027 roku. 

"Ród Guinnessów": kolejny sukces twórcy "Peaky Blinders"



Akcja serialu rozgrywa się w Irlandii lat 60. XIX wieku i koncentruje się na losach spadkobierców browarniczego imperium Guinnessów po śmierci patriarchy rodu, Sir Benjamina. Bohaterowie walczą o władzę nad rodzinnym biznesem, a fabuła łączy rodzinne konflikty, polityczne intrygi oraz burzliwe wydarzenia historyczne.

Twórcą serialu jest Stephen Knight, znany najlepiej z takich produkcji jak "Peaky Blinders", "Tabu" i "See".  Pierwszy sezon liczył osiem odcinków i spotkał się z pozytywnym przyjęciem krytyków w Wielkiej Brytanii oraz USA. Chwalono przede wszystkim atmosferę, realizację i obsadę. 


Jednocześnie produkcja wzbudziła sporo kontrowersji w samej Irlandii. Część odbiorców zarzucała twórcom nieścisłości historyczne oraz sposób przedstawienia polityki okresu po Wielkim Głodzie, a także ówczesnych ruchów antykolonialnych. Twórcy podkreślali jednak, że jest to fikcyjna opowieść jedynie inspirowana prawdziwymi wydarzeniami.

Finał pierwszego sezonu zakończył się cliffhangerem dotyczącym jednego z głównych bohaterów, dlatego wielu widzów oczekiwało kontynuacji.

Co więcej, Stephen Knight już po premierze zapowiadał ambitne plany rozwoju serii. W rozmowie z "Irish Mirror" stwierdził, że chciałby rozwijać historię podobnie jak "Peaky Blinders" i doprowadzić ją aż do lat 60. XX wieku. Wspominał nawet o realizacji trzeciego i czwartego sezonu.

Na razie nie wiadomo, jak bardzo Knight będzie zaangażowany w prace nad drugim sezonem. Obecnie zajmuje się bowiem kończeniem scenariusza nowego "Jamesa Bonda".

Zwiastun serialu "Ród Guinnessa"



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