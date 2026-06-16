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"Ród Smoka": Trzeci sezon to "powrót królowej"? Recenzja

Filmweb autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22R%C3%B3d+Smoka%22%3A+Trzeci+sezon+to+%22powr%C3%B3t+kr%C3%B3lowej%22+Recenzja-167119
&quot;Ród Smoka&quot;: Trzeci sezon to &quot;powrót królowej&quot;? Recenzja
źródło: Materiały prasowe
Już w poniedziałek wracamy do Westeros. Trzeci sezon "Rodu smoka" nadciąga wielkimi krokami. Jak potoczy się wojna między dwoma frakcjami Targaryenów? Katarzyna Kebernik widziała już cztery pierwsze odcinki i dzieli się swoimi wrażeniami, 
   

"Ród smoka": recenzujemy cztery pierwsze odcinki sezonu trzeciego




Sezon trzeci zaczyna się... chaotycznie. Twórcy bezpardonowo wrzucają widzów w akcję, nie troszcząc się o żadne wstępy i przypomnienia. Musiałam sprawdzić, czy coś mi się nie pomyliło i czy faktycznie odpaliłam pierwszy odcinek. Polecam nie pomijać skrótu wydarzeń, który HBO na pewno wyświetli na początku. Mam wrażenie, że dwa pierwsze odcinki są poświęcone temu, żeby podomykać bzdurne wątki z poprzedniego sezonu i możliwie wyprostować wyrządzone szkody, pisze Katarzyna Kebernik w swojej recenzji.

Prawdziwa zabawa rozpoczyna się w odcinku trzecim i czwartym. Twórcy zwalniają, by głębiej zanurzyć się w swojej historii i bliżej przyjrzeć bohaterom. Przypominają sobie o najcenniejszej rzeczy: o tym, że to nigdy nie miała być historia, w której komukolwiek kibicujemy, a raczej "Sukcesja" w świecie fantasy. "Rycerz siedmiu królestw" dobitnie pokazał nam, jak poddani widzieli swoich Targaryeńskich władców: jako zdegenerowanych najeźdźców i ciemiężców z obcego kraju. O ile sezon drugi "Rodu smoka" wybielał "czarnych" i w gorszym świetle stawiał "zielonych", o tyle sezon trzeci uświadamia, że w tym konflikcie nikt nie ma racji, a każdy uważa się za lepszego od innych, czytamy dalej w recenzji.
     
Nie jest to równy powrót do formy, bo dobre pomysły i mocne sceny co jakiś czas nadal psują scenariuszowe głupotki. Nie jest to też – przynajmniej na razie – powrót do poziomu sezonu pierwszego, nie mówiąc już o najlepszych latach "Gry o tron". Czwarty odcinek pozostawił mnie jednak w dużym zaciekawieniu i z poczuciem, że od tej pory będzie tylko lepiej, podsumowuje Kebernik.

Całą recenzję autorstwa Katarzyny Kebernik przeczytacie TUTAJ.

"Ród smoka" – zwiastun



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