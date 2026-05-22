"Ród smoka": bohaterowie 3. sezonu na nowych plakatach

Premiera trzeciego sezonu serialu "Ród smoka" HBO coraz bliżej: do startu nowych odcinków pozostał około miesiąc. Z tej okazji platforma opublikowała dużą galerię plakatów postaci, które podkreślają głównych graczy nadchodzącego konfliktu w uniwersum "Gry o tron".
Kogo zobaczymy w 3. sezonie?
Na materiałach promocyjnych znalazły się m.in. Emma D’Arcy
jako Rhaenyra Targaryen
, Matt Smith
jako Daemon Targaryen
, Olivia Cooke
jako Alicent Hightower
, a także inne kluczowe postacie obu stron konfliktu.
Po stronie Rhaenyry
pojawiają się m.in. Jacaerys Velaryon, Corlys Velaryon, Baela Targaryen czy Mysaria, natomiast obóz Zielonych reprezentują Aegon II, Aemond Targaryen, Criston Cole, Helaena oraz Ormund Hightower. Każda z postaci otrzymała indywidualny plakat z hasłem, które ma sugerować jej motywacje w nadchodzącej fazie wojny domowej Targaryenów. Jak podkreśla HBO, sezon 3 ma znacząco podnieść stawkę konfliktu, szczególnie że w nowych odcinkach pojawi się m.in. długo zapowiadana bitwa morska.
Według Franceski Orsi
z HBO, produkcja widowiska była jednym z największych wyzwań serialowych ostatnich lat. Jak zaznaczyła, twórcy potrzebowali więcej czasu, aby odpowiednio przygotować skalę scen bitewnych i efektów specjalnych, co przełoży się na jakość finałowego efektu.
"Ród Smoka" bazuje na książce "Ogień i krew" George’a R.R. Martina
i opowiada historię rodu Targaryenów około 200 lat przed wydarzeniami z "Gry o tron
".
Sezon 3 zadebiutuje na HBO 21 czerwca.
"Ród smoka" - zwiastun 3. sezonu