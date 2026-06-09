Wiemy, ile trwa pierwszy odcinek 3. sezonu "Rodu smoka". Mają rozmach?

Wielkimi krokami zbliża się premiera trzeciego sezonu "Rodu smoka". Jeśli planujecie oglądać, na pierwszy odcinek zarezerwujcie więcej czasu.
Ile trwa pierwszy odcinek 3. sezonu "Rodu smoka"?
Twórcy "Rodu smoka
" zapowiadają mocne otwarcie trzeciego sezonu. W premierowym odcinku mamy zobaczyć bitwę o Gardziel – jedną z najkrwawszych morskich potyczek w stworzonym przez George'a R.R. Martina
uniwersum. Jak podaje portal MovieWeb, będzie on trwał 72 minuty,
co czyni go najdłuższym epizodem w historii serialu.
Większość odcinków "Rodu smoka
" i "Gry o tron
" zamykała się w 60 minutach. W wyjątkowych okolicznościach twórcy decydowali się jednak na dłuższy metraż. W finałowym sezonie "Gry o tron
" znalazły się dwa dłuższe epizody – "The Long Night" i "The Bells". Trwały one odpowiednio 81 i 77 minut.
"Ród smoka
" to serial osadzony 200 lat przed wydarzeniami znanymi z "Gry o tron
". Ukazuje Targaryenów u szczytu ich potęgi, władających Siedmioma Królestwami wraz z 17 smokami. Król Viserys, dobry i szlachetny władca, jest pozostawiony następcy tronu. Niezdolność do dokonania wyboru pomiędzy jego córką a młodszym bratem skutkuje początkiem brutalnej wojny domowej o sukcesję później znanej jako "taniec smoków". W trzecim sezonie "taniec smoków" trwa w najlepsze, a wrogie strony stawią sobie czoła na lądzie, wodzie i w powietrzu. Nie obejdzie się bez zdrad i ofiar.
Zobacz zwiastun 3. sezonu "Rodu smoka"
Trzeci sezon "Rodu smoka
" zadebiutuje w serwisie HBO Max już 22 czerwca. Nowe odcinki będą trafiać na platformę co tydzień. Emisja finałowego epizodu została zaplanowana na 10 sierpnia. Zobaczcie zwiastun: