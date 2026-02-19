"Ród smoka": Więcej smoków i bitew w zwiastunie 3. sezonu

Zapowiada się niezła gra o tron. W sieci zadebiutował teaser zapowiadający trzeci sezon serialu "Ród smoka". W zwiastunie widzimy, jak frakcje rozbitego rodu Targaryenów szykują się do nieuchronnego starcia. Nie obejdzie się bez bitwy i smoków. Zobaczcie sami. TRWA ANKIETA OSCAROWA! GŁOSY MOŻECIE ODDAWAĆ, KLIKAJĄC TUTAJ
O czym opowiada "Ród smoka"? "Ród smoka"
to serial osadzony 200 lat przed wydarzeniami znanymi z "Gry o tron". Ukazuje Targaryenów u szczytu ich potęgi, władających Siedmioma Królestwami wraz z 17 smokami. Król Viserys, dobry i szlachetny władca, jest pozostawiony następcy tronu. Niezdolność do dokonania wyboru pomiędzy jego córką a młodszym bratem skutkuje początkiem brutalnej wojny domowej o sukcesję później znanej jako "taniec smoków". W trzecim sezonie "taniec smoków" trwa w najlepsze, a wrogie strony stawią sobie czoła na lądzie, wodzie i w powietrzu. Nie obejdzie się bez zdrad i ofiar.
Premiera w czerwcu na HBO.
