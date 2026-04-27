Kogo bogowie wybrali na władcę? Dowiedz się z teasera 3. sezonu "Rodu smoka"

Jeśli nie możecie się doczekać trzeciego sezonu "Rodu smoka", mamy dla was dobrą wiadomość: HBO Max ujawniło właśnie datę premiery. Przy okazji platforma zaprezentowała nowy teaser. "Nie ma wątpliwości, kogo bogowie wybrali na władcę" – możemy przeczytać w krótkim opisie pod wideo.
Nowy teaser 3. sezonu "Rodu smoka"
Trzeci sezon "Rodu smoka
" zadebiutuje w serwisie HBO Max już 22 czerwca. Nowe odcinki będą trafiać na platformę co tydzień. Emisja finałowego epizodu została zaplanowana na 10 sierpnia. Zobaczcie pierwszy teaser:
"Ród smoka
" to serial osadzony 200 lat przed wydarzeniami znanymi z "Gry o tron
". Ukazuje Targaryenów u szczytu ich potęgi, władających Siedmioma Królestwami wraz z 17 smokami. Król Viserys, dobry i szlachetny władca, jest pozostawiony następcy tronu. Niezdolność do dokonania wyboru pomiędzy jego córką a młodszym bratem skutkuje początkiem brutalnej wojny domowej o sukcesję później znanej jako "taniec smoków". W trzecim sezonie "taniec smoków" trwa w najlepsze, a wrogie strony stawią sobie czoła na lądzie, wodzie i w powietrzu. Nie obejdzie się bez zdrad i ofiar.
Emma D'Arcy w serialu "Ród smoka"
Serial jest oparty na serii książek "Ogień i krew" autorstwa George'a R.R. Martina
. Do swoich ról powrócą m.in. Matt Smith
jako książę Daemon Targaryen
), Emma D'Arcy
(jako księżniczka Rhaenyra Targaryen
), Paddy Considine
(jako król Viserys Targaryen
) i Olivia Cooke
(jako królowa Alicent Hightower
). Do obsady trzeciego sezonu dołączyli też Tom Cullen
(jako Luthor Largent), Joplin Sibtain
(jako Jon Roxton) oraz Barry Sloane
(jako Adrian Redfort).