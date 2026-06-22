Twórcy "Rodu smoka" usunęli ważny wątek z książki? Co wydarzyło się w otwarciu 3. sezonu?

Uwaga: dalsza część tekstu (pod zdjęciem) zawiera spoilery dotyczące 3. sezonu "Rodu smoka" i książki "Ogień i krew".

Co zmienili twórcy serialu?

"Ród Smoka" - zwiastun 3. sezonu

Jednym z najważniejszych wydarzeń premierowego odcinka jest śmierć Jacaerysa Velaryona podczas Bitwy w Gardzieli. Sam los bohatera nie różni się od książkowego pierwowzoru - również w książce "Ogień i krew" syn Rhaenyry ginie podczas tego starcia. Zmieniają się jednak okoliczności prowadzące do tej tragedii - w przeciwieństwie do książki, w adaptacji Jace ginie, próbując ochronić Baelę przez Owcokradem (u Martina jego smok został trafiony bełtem i rozbił się o płonący statek).Ponadto, w książce udział w bitwie bierze Nettles, jedna z tzw. smoczych nasion, która dosiada Owcokrada. W serialu wiele wskazuje jednak na to, że część jej historii została przekazana Rhaenie Targaryen. To właśnie ta zmiana budzi największe zainteresowanie czytelników, ponieważ Nettles odgrywa później kluczową rolę w jednym z najważniejszych konfliktów po stronie Czarnych.Według "Ognia i krwi" relacja między Nettles a Daemonem Targaryenem staje się źródłem narastających napięć. Krążące plotki o ich bliskości sprawiają, że Rhaenyra zaczyna patrzeć na dziewczynę z coraz większą nieufnością. Z czasem prowadzi to do poważnego kryzysu, który wpływa zarówno na relacje między głównymi bohaterami, jak i na przebieg dalszych wydarzeń wojny.Autorka analizy na łamach serwisu MovieWeb zwraca uwagę, że zastąpienie Nettles przez Rhaenę może całkowicie zmienić sposób poprowadzenia tego wątku w serialu. Jeśli twórcy rzeczywiście zdecydowali się usunąć Nettles z adaptacji, będą musieli znaleźć nowy sposób na rozwinięcie konfliktu między Daemonem i Rhaenyrą, który w książce wyrasta właśnie z obecności tej bohaterki.Dodatkowe kontrowersje budzi fakt, że wielu fanów od dawna oczekiwało pojawienia się Nettles na ekranie. Bohaterka uchodzi za jedną z najbardziej interesujących postaci "Ognia i krwi". Okaże się, jakie rozwiązanie zastosują twórcy w kolejnych odcinkach.