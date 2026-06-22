Twórcy "Rodu smoka" usunęli ważny wątek z książki? Co wydarzyło się w otwarciu 3. sezonu?

"Ród smoka" powrócił! Trzeci sezon rozpoczął się od wydarzeń, które już teraz wywołują dyskusje wśród miłośników pierwowzoru autorstwa George'a R.R. Martina. Komentujący wskazują, że premierowy odcinek wprowadza istotną zmianę względem książki, która może wpłynąć na dalszy przebieg historii. Uwaga: dalsza część tekstu (pod zdjęciem) zawiera spoilery dotyczące 3. sezonu "Rodu smoka" i książki "Ogień i krew".
Co zmienili twórcy serialu?
Jednym z najważniejszych wydarzeń premierowego odcinka jest śmierć Jacaerysa Velaryona podczas Bitwy w Gardzieli. Sam los bohatera nie różni się od książkowego pierwowzoru - również w książce "Ogień i krew" syn Rhaenyry ginie podczas tego starcia. Zmieniają się jednak okoliczności prowadzące do tej tragedii - w przeciwieństwie do książki, w adaptacji Jace ginie, próbując ochronić Baelę przez Owcokradem (u Martina jego smok został trafiony bełtem i rozbił się o płonący statek).
Ponadto, w książce udział w bitwie bierze Nettles, jedna z tzw. smoczych nasion, która dosiada Owcokrada. W serialu wiele wskazuje jednak na to, że część jej historii została przekazana Rhaenie Targaryen. To właśnie ta zmiana budzi największe zainteresowanie czytelników, ponieważ Nettles odgrywa później kluczową rolę w jednym z najważniejszych konfliktów po stronie Czarnych.
Według "Ognia i krwi" relacja między Nettles a Daemonem Targaryenem staje się źródłem narastających napięć. Krążące plotki o ich bliskości sprawiają, że Rhaenyra zaczyna patrzeć na dziewczynę z coraz większą nieufnością. Z czasem prowadzi to do poważnego kryzysu, który wpływa zarówno na relacje między głównymi bohaterami, jak i na przebieg dalszych wydarzeń wojny.
Autorka analizy na łamach serwisu MovieWeb zwraca uwagę, że zastąpienie Nettles przez Rhaenę może całkowicie zmienić sposób poprowadzenia tego wątku w serialu. Jeśli twórcy rzeczywiście zdecydowali się usunąć Nettles z adaptacji, będą musieli znaleźć nowy sposób na rozwinięcie konfliktu między Daemonem i Rhaenyrą, który w książce wyrasta właśnie z obecności tej bohaterki.
Dodatkowe kontrowersje budzi fakt, że wielu fanów od dawna oczekiwało pojawienia się Nettles na ekranie. Bohaterka uchodzi za jedną z najbardziej interesujących postaci "Ognia i krwi". Okaże się, jakie rozwiązanie zastosują twórcy w kolejnych odcinkach.
"Ród Smoka" - zwiastun 3. sezonu