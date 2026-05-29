"Ród smoka": wszyscy cierpią w nowym zwiastunie

źródło: Materiały prasowe
Do premiery nowego sezonu serialu "Ród smoka" coraz bliżej. Pierwszy odcinek trzeciej serii zadebiutuje w serwisie HBO Max już 22 czerwca, a tymczasem w sieci pojawił się finałowy zwiastun trzeciego sezonu. Zapowiada się smoczo? Zobaczcie!   
   

"Ród smoka" – o czym opowie trzeci sezon?



"Ród smoka" to serial osadzony 200 lat przed wydarzeniami znanymi z "Gry o tron". Ukazuje Targaryenów u szczytu ich potęgi, władających Siedmioma Królestwami wraz z 17 smokami. Król Viserys, dobry i szlachetny władca, jest pozostawiony następcy tronu. Niezdolność do dokonania wyboru pomiędzy jego córką a młodszym bratem skutkuje początkiem brutalnej wojny domowej o sukcesję później znanej jako "taniec smoków". W trzecim sezonie "taniec smoków" trwa w najlepsze, a wrogie strony stawią sobie czoła na lądzie, wodzie i w powietrzu. Nie obejdzie się bez zdrad i ofiar.
   
Trzeci sezon serialu "Ród smoka" planowany jest jako przedostatni. Historia rodzinnej waśni o to, kto ma rządzić Siedmioma Królestwami, ma zostać domknięta w czwartym sezonie. Jego premiery należy spodziewać się dopiero w 2028 roku.

Kolejne premierowe odcinki będzie można oglądać w serwisie i na antenie HBO w każdy poniedziałek. Finał serialu zaplanowany jest na 10 sierpnia.

"Ród smoka" – nowy zwiastun


