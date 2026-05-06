Zwycięstwo albo śmierć. "Ród smoka" na nowym plakacie

Rhaenyra na Żelaznym Tronie. Rywale wokół

Win or Die. #HOTD Season 3 premieres June 21 on HBO Max. pic.twitter.com/t1Xm2W9Fcw — House of the Dragon (@HouseofDragon) May 6, 2026

Zwiastun serialu "Ród smoka"

Plakat był ujawniany stopniowo, kawałek po kawałku. I wreszcie go mamy w całości. Możecie go obejrzeć poniżej:to serial osadzony 200 lat przed wydarzeniami znanymi z. Ukazuje Targaryenów u szczytu ich potęgi, władających Siedmioma Królestwami wraz z 17 smokami. Król Viserys, dobry i szlachetny władca, jest pozostawiony następcy tronu. Niezdolność do dokonania wyboru pomiędzy jego córką a młodszym bratem skutkuje początkiem brutalnej wojny domowej o sukcesję później znanej jako "taniec smoków". W trzecim sezonie "taniec smoków" trwa w najlepsze, a wrogie strony stawią sobie czoła na lądzie, wodzie i w powietrzu. Nie obejdzie się bez zdrad i ofiar.Trzeci sezon serialuplanowany jest jako przedostatni. Historia rodzinnej waśni o to, kto ma rządzić Siedmioma Królestwami, ma zostać domknięta w czwartym sezonie. Jego premiery należy spodziewać się dopiero w. Na pocieszenie fanom świata Gry o tron pozostaje fakt, że w 2027 roku swoją premierę będzie miał drugi sezon