Zwycięstwo albo śmierć. "Ród smoka" na nowym plakacie

Wojna o Żelazny Tron trwa w najlepsze. Już w czerwcu na HBO i HBO Max swoją premierę będzie miał trzeci sezon serialu "Ród smoka". A do sieci właśnie trafił nowy promujący go plakat.

Rhaenyra na Żelaznym Tronie. Rywale wokół



Plakat był ujawniany stopniowo, kawałek po kawałku. I wreszcie go mamy w całości. Możecie go obejrzeć poniżej:


"Ród smoka" to serial osadzony 200 lat przed wydarzeniami znanymi z "Gry o tron". Ukazuje Targaryenów u szczytu ich potęgi, władających Siedmioma Królestwami wraz z 17 smokami. Król Viserys, dobry i szlachetny władca, jest pozostawiony następcy tronu. Niezdolność do dokonania wyboru pomiędzy jego córką a młodszym bratem skutkuje początkiem brutalnej wojny domowej o sukcesję później znanej jako "taniec smoków". W trzecim sezonie "taniec smoków" trwa w najlepsze, a wrogie strony stawią sobie czoła na lądzie, wodzie i w powietrzu. Nie obejdzie się bez zdrad i ofiar.

Trzeci sezon serialu "Ród smoka" planowany jest jako przedostatni. Historia rodzinnej waśni o to, kto ma rządzić Siedmioma Królestwami, ma zostać domknięta w czwartym sezonie. Jego premiery należy spodziewać się dopiero w 2028 roku. Na pocieszenie fanom świata Gry o tron pozostaje fakt, że w 2027 roku swoją premierę będzie miał drugi sezon "Rycerza Siedmiu Królestw".

