"Ród smoka" się ogląda. Jak? Pierwsze wyniki oglądalności 3. sezonu

HBO podało wyniki oglądalności pierwszego odcinka trzeciego sezonu serialu "Ród smoka". Wygląda na to, że widzowie wciąż chcą oglądać tę historię.
Ekranizacja Martina przyciąga tłumy.
Jak donosi HBO, globalna widownia pierwszego odcinka trzeciego sezonu serialu "Ród smoka" wyniosła 21,5 mln
. Są to dane z pierwszych trzech dni dostępności odcinka.
Jest to rzecz jasna spora widownia, ale jednocześnie oznacza kontynuację trendu spadkowego
. Drugi sezon "Rodu smoka
" stracił trochę widzów w porównaniu do pierwszego sezonu. Teraz wyniki są też niższe. W tym samym okresie pierwszy odcinek 2. sezonu miał widownię wynoszącą 23,4 mln.
Trzeci sezon "Rodu smoka
" składa się z ośmiu odcinków. Finał zaplanowano na 9 sierpnia (w Polsce będzie już 10 sierpnia).
"Ród smoka
" to serial osadzony 200 lat przed wydarzeniami znanymi z "Gry o tron
". Ukazuje Targaryenów u szczytu ich potęgi, władających Siedmioma Królestwami wraz z 17 smokami. Król Viserys, dobry i szlachetny władca, jest pozostawiony następcy tronu. Niezdolność do dokonania wyboru pomiędzy jego córką a młodszym bratem skutkuje początkiem brutalnej wojny domowej o sukcesję później znanej jako "taniec smoków". W trzecim sezonie "taniec smoków" trwa w najlepsze, a wrogie strony stawią sobie czoła na lądzie, wodzie i w powietrzu. Nie obejdzie się bez zdrad i ofiar.
Oceniamy początek 3. sezonu serialu "Ród smoka"