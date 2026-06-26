Newsy Seriale "Ród smoka" się ogląda. Jak? Pierwsze wyniki oglądalności 3. sezonu
Seriale

"Ród smoka" się ogląda. Jak? Pierwsze wyniki oglądalności 3. sezonu

Deadline / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22R%C3%B3d+smoka%22+si%C4%99+ogl%C4%85da.+Jak+Pierwsze+wyniki+ogl%C4%85dalno%C5%9Bci+3.+sezonu-167293
&quot;Ród smoka&quot; się ogląda. Jak? Pierwsze wyniki oglądalności 3. sezonu
HBO podało wyniki oglądalności pierwszego odcinka trzeciego sezonu serialu "Ród smoka". Wygląda na to, że widzowie wciąż chcą oglądać tę historię.

Ekranizacja Martina przyciąga tłumy.



Jak donosi HBO, globalna widownia pierwszego odcinka trzeciego sezonu serialu "Ród smoka" wyniosła 21,5 mln. Są to dane z pierwszych trzech dni dostępności odcinka.

Jest to rzecz jasna spora widownia, ale jednocześnie oznacza kontynuację trendu spadkowego. Drugi sezon "Rodu smoka" stracił trochę widzów w porównaniu do pierwszego sezonu. Teraz wyniki są też niższe. W tym samym okresie pierwszy odcinek 2. sezonu miał widownię wynoszącą 23,4 mln.


Trzeci sezon "Rodu smoka" składa się z ośmiu odcinków. Finał zaplanowano na 9 sierpnia (w Polsce będzie już 10 sierpnia).

"Ród smoka" to serial osadzony 200 lat przed wydarzeniami znanymi z "Gry o tron". Ukazuje Targaryenów u szczytu ich potęgi, władających Siedmioma Królestwami wraz z 17 smokami. Król Viserys, dobry i szlachetny władca, jest pozostawiony następcy tronu. Niezdolność do dokonania wyboru pomiędzy jego córką a młodszym bratem skutkuje początkiem brutalnej wojny domowej o sukcesję później znanej jako "taniec smoków". W trzecim sezonie "taniec smoków" trwa w najlepsze, a wrogie strony stawią sobie czoła na lądzie, wodzie i w powietrzu. Nie obejdzie się bez zdrad i ofiar.  

Oceniamy początek 3. sezonu serialu "Ród smoka"




Powiązane artykuły Ród smoka

Zobacz wszystkie artykuły

Ród smoka  (2022)

 Ród smoka

Gra o tron  (2011)

 Gra o tron

Rycerz siedmiu królestw  (2026)

 Rycerz siedmiu królestw

Ród, który zbudowały smoki  (2022)

 Ród, który zbudowały smoki

Najnowsze Newsy

Festiwale i nagrody Filmy

"Hot Spot" zamknie 26. MFF TAURON Nowe Horyzonty

Nadchodzi rewolucja! Nowy sezon "Klary" już wkrótce w HBO MAX

VOD Seriale

Nina Dobrev i Paul Wesley zasługują, by wiedzieć?

Filmy

Twórcy "Wszystko wszędzie naraz" mają kolejną gwiazdę nowego filmu

1 komentarz
VOD Filmy

DC Studios ekranizuje hitowy komiks o Batmanie

8 komentarzy
VOD

Netflix prezentuje najciekawsze premiery lipca 2026

1 komentarz
VOD Filmy Wideo

Skasowany Jonathan Majors wraca i walczy z islamskimi terrorystami

3 komentarze