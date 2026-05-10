Newsy Filmy "Radioamator": Arkadiusz Jakubik i Danuta Stenka w nowym filmie twórcy "Piosenek o miłości"
Filmy

"Radioamator": Arkadiusz Jakubik i Danuta Stenka w nowym filmie twórcy "Piosenek o miłości"

Bielsko-biala.pl / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22Radioamator%22%3A+Arkadiusz+Jakubik+i+Danuta+Stenka+w+nowym+filmie+tw%C3%B3rcy+%22Piosenek+o+mi%C5%82o%C5%9Bci%22-166514
&quot;Radioamator&quot;: Arkadiusz Jakubik i Danuta Stenka w nowym filmie twórcy &quot;Piosenek o miłości&quot;
źródło: East News
autor: Wojciech Olkuśnik
W Bielsko-Białej powstają zdjęcia do komediodramatu "Radioamator" z Arkadiuszem Jakubikiem w tytułowej roli. W obsadzie filmu znaleźli się także Danuta Stenka, Andrzej Grabowski, Magdalena Koleśnik i Robert Talarczyk.

"Radioamator": opowieść o dojrzewaniu do emocji



Film opowiada historię Krzysztofa – świeżo emerytowanego robotnika i wdowca, który trafia do postsowieckiego sanatorium. To jego ucieczka od córki, która zmusza go, by zmierzył się z żalem po stracie żony, skrywanym od lat. W sanatorium mężczyzna woli towarzystwo stacji radionadawczej niż innych kuracjuszy – aż do spotkania z buntowniczą kobietą, która otwiera go na niespodziewaną bliskość.


Autorem scenariusza i reżyserem jest pochodzący z Bielsko-Białej Tomasz Habowski, twórca świetnie przyjętych "Piosenek o miłości".  - Film będzie bardzo osobisty. To moja opowieść o dojrzewaniu do emocji, o potrzebie bliskości i nadziei - zapowiada Habowski - Cieszę się, że mogę ją opowiedzieć w moim rodzinnym mieście – w Bielsku‑Białej. To także opowieść o miłości – potężnej sile, która sprawia, że bohater traci grunt pod nogami; nieprzyzwyczajony do emocji stopniowo oddaje im kontrolę nad sobą – niewyćwiczony w "czuciu", upaja się swoim stanem.  

"Radioamator" to nowa produkcja Watchout Studio, w którego portfolio znajdziemy takie głośne tytuły jak "Bogowie", "Sztuka kochania. Historia Michaliny Wisłockiej", a także "Kulej. Dwie strony medalu". Stanowiska producentów piastują Marta Szarzyńska i Krzysztof Terej.

Premierę zaplanowano na 2027 rok. Dystrybucją zajmie się Monolith Films.

Zwiastun filmu "Piosenki o miłości"



Powiązane artykuły Arkadiusz Jakubik

Zobacz wszystkie artykuły

Najnowsze Newsy

Dua Lipa pozwała Samsunga

2 komentarze
Filmy

Pedro Pascal o swojej przyszłości w stroju Mandalorianina

Festiwale i nagrody Filmy

Herzog bez premiery w Cannes! Reżyser odrzucił zaproszenie

1 komentarz
Festiwale i nagrody Filmy

Ruszyliśmy w świat! Sobota i niedziela na 23. MDAG

Filmy

Twórca "Deadpool & Wolverine" nakręci sci-fi dla Netfliksa

1 komentarz
Filmy

Martin Scorsese zatrudnił rumuńskie gwiazdy kina artystycznego?

13 komentarzy
Filmy

Renée Zellweger jako barmanka i córka Sissy Spacek

3 komentarze