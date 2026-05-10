"Radioamator": Arkadiusz Jakubik i Danuta Stenka w nowym filmie twórcy "Piosenek o miłości"

W Bielsko-Białej powstają zdjęcia do komediodramatu "Radioamator" z Arkadiuszem Jakubikiem w tytułowej roli. W obsadzie filmu znaleźli się także Danuta Stenka, Andrzej Grabowski, Magdalena Koleśnik i Robert Talarczyk.
"Radioamator": opowieść o dojrzewaniu do emocji
Film opowiada historię Krzysztofa – świeżo emerytowanego robotnika i wdowca, który trafia do postsowieckiego sanatorium. To jego ucieczka od córki, która zmusza go, by zmierzył się z żalem po stracie żony, skrywanym od lat. W sanatorium mężczyzna woli towarzystwo stacji radionadawczej niż innych kuracjuszy – aż do spotkania z buntowniczą kobietą, która otwiera go na niespodziewaną bliskość.
Autorem scenariusza i reżyserem jest pochodzący z Bielsko-Białej Tomasz Habowski
, twórca świetnie przyjętych "Piosenek o miłości
". - Film będzie bardzo osobisty. To moja opowieść o dojrzewaniu do emocji, o potrzebie bliskości i nadziei
- zapowiada Habowski
- Cieszę się, że mogę ją opowiedzieć w moim rodzinnym mieście – w Bielsku‑Białej. To także opowieść o miłości – potężnej sile, która sprawia, że bohater traci grunt pod nogami; nieprzyzwyczajony do emocji stopniowo oddaje im kontrolę nad sobą – niewyćwiczony w "czuciu", upaja się swoim stanem.
"Radioamator" to nowa produkcja Watchout Studio, w którego portfolio znajdziemy takie głośne tytuły jak "Bogowie
", "Sztuka kochania. Historia Michaliny Wisłockiej
", a także "Kulej. Dwie strony medalu
". Stanowiska producentów piastują Marta Szarzyńska
i Krzysztof Terej
.
Premierę zaplanowano na 2027 rok. Dystrybucją zajmie się Monolith Films.
