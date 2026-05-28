Rozpoczęły się próby do nowego sezonu "Rancza"! Jest zdjęcie aktorów

Pod koniec zeszłego roku pojawiły się pożądane przez fanów informacje w sprawie serialu "Ranczo". Ogłoszono, że kultowa produkcja wróci z nowym sezonem. Dziś do sieci trafiło wspólne zdjęcie gwiazd serialu - tym samym dowiedzieliśmy się, że prace nad kontynuacją ruszyły pełną parą.
Ekipa "Rancza" znów razem
Przypomnijmy, że serial "Ranczo"
to jeden z największych hitów Telewizji Polskiej. Debiutował w marcu 2006 roku i emitowany był do 2009 roku. Po dwuletniej przerwie serial wznowiono. Tym razem "Ranczo"
utrzymało się na antenie do listopada 2016 roku.
Teraz produkcja powróci. Nie znamy szczegółów, jednak kilka miesięcy temu pojawiły się doniesienia, że nakręconych zostanie sześć nowych odcinków. Wygląda na to, że na ekranie zobaczymy sporo znajomych twarzy - na zdjęciach obecni są m.in. Cezary Żak
, Katarzyna Żak
, Artur Barciś
, Jacek Kawalec
i Bartłomiej Kasprzykowski
. Żak
stwierdził w swoim poście: Rozpoczęliśmy próby do XI sezonu "Rancza". Wszyscy podekscytowani
. "Ranczo"
to serial komediowy, którego akcja rozgrywa się w fikcyjnej miejscowości Wilkowyje. Punktem wyjścia była dla niego historia Amerykanki polskiego pochodzenia, która odziedziczyła zrujnowany dworek. Poszukująca zmian w swoim życiu kobieta postanawia zamieszkać i tak jej losy zmieszały się z losami innych mieszkańców wioski.
Spot serialu "Ranczo"