"Ranczo": kiedy premiera 11. sezonu w TVP? Jest data

W czerwcu ruszyły zdjęcia do zapowiadanego od dawna 11. sezonu "Rancza". Od tamtej pory fani i fanki z niecierpliwością wyczekiwali informacji na temat daty premiery nowych odcinków. Ta nareszcie się pojawiła.
"Ranczo" powraca z nowymi odcinkami!
W rozmowie z TVmalbork reżyser serialu Wojciech Adamczyk
ogłosił, że składający się z sześciu odcinków nowy sezon powinien zadebiutować na antenie TVP w połowie listopada.
Dotychczas wszystkie premierowe odcinki "Rancza
" były emitowane co niedzielę. Jeśli Telewizja Polska zdecyduje się trzymać tej tradycji, pierwszej odsłony 11. serii powinniśmy się spodziewać 15 listopada.
W oficjalnym komunikacie prasowym czytamy: nowe odcinki to nie tylko powrót do ulubionych barwnych bohaterów, ale także do czułego spojrzenia na polską rzeczywistość – pełnego humoru oraz trafnych komentarzy społecznych. Przez 10 sezonów "Ranczo
" było czymś więcej niż serialem komediowym. Produkcja w inteligentny, zabawny i wyjątkowo aktualny sposób opowiadała o Polsce, jej przemianach, ambicjach, podziałach i codziennych problemach. Losy Lucy, Kusego, Czerepacha, księdza, wójta i całej galerii barwnych postaci śledzili przez lata widzowie w różnym wieku, a poszczególne dialogi i sceny weszły już na stałe do języka i kultury popularnej.
"Ranczo": obsada i twórcy
W obsadzie nowego "Rancza
" (wzbogaconego o podtytuł "Zemsta wiedźm") powracają znani i lubiani bohaterowie, w których ponownie wcielą się m.in. Ilona Ostrowska
, Cezary Żak
, Artur Barciś
, Marta Chodorowska
, Grażyna Zielińska
, Sylwester Maciejewski
, Bogdan Kalus
, Piotr Pręgowski
, Violetta Arlak
, Magdalena Kuta
, Marta Lipińska
, Katarzyna Żak
, Grzegorz Wons
, Dorota Chotecka
i Magda Waligórska.
Wszystkie odcinki reżyseruje Wojciech Adamczyk
na podstawie scenariusza napisanego przez Andrzeja Grembowicza. Za produkcję odpowiada Agencja Kreacji Filmu i Serialu Telewizji Polskiej. Producentem zewnętrznym serialu jest Maciej Strzembosz
ze Studia A.
Zdjęcia do 11. sezonu potrwają do 20 sierpnia.