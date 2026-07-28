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"Ranczo": kiedy premiera 11. sezonu w TVP? Jest data

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&quot;Ranczo&quot;: kiedy premiera 11. sezonu w TVP? Jest data
W czerwcu ruszyły zdjęcia do zapowiadanego od dawna 11. sezonu "Rancza". Od tamtej pory fani i fanki z niecierpliwością wyczekiwali informacji na temat daty premiery nowych odcinków. Ta nareszcie się pojawiła.

"Ranczo" powraca z nowymi odcinkami!



W rozmowie z TVmalbork reżyser serialu Wojciech Adamczyk ogłosił, że składający się z sześciu odcinków nowy sezon powinien zadebiutować na antenie TVP w połowie listopada. Dotychczas wszystkie premierowe odcinki "Rancza" były emitowane co niedzielę. Jeśli Telewizja Polska zdecyduje się trzymać tej tradycji, pierwszej odsłony 11. serii powinniśmy się spodziewać 15 listopada.


W oficjalnym komunikacie prasowym czytamy: nowe odcinki to nie tylko powrót do ulubionych barwnych bohaterów, ale także do czułego spojrzenia na polską rzeczywistość – pełnego humoru oraz trafnych komentarzy społecznych. Przez 10 sezonów "Ranczo" było czymś więcej niż serialem komediowym. Produkcja w inteligentny, zabawny i wyjątkowo aktualny sposób opowiadała o Polsce, jej przemianach, ambicjach, podziałach i codziennych problemach. Losy Lucy, Kusego, Czerepacha, księdza, wójta i całej galerii barwnych postaci śledzili przez lata widzowie w różnym wieku, a poszczególne dialogi i sceny weszły już na stałe do języka i kultury popularnej. 

"Ranczo": obsada i twórcy



W obsadzie nowego "Rancza" (wzbogaconego o podtytuł "Zemsta wiedźm") powracają znani i lubiani bohaterowie, w których ponownie wcielą się m.in. Ilona Ostrowska, Cezary Żak, Artur Barciś, Marta Chodorowska, Grażyna Zielińska, Sylwester Maciejewski, Bogdan Kalus, Piotr Pręgowski, Violetta Arlak, Magdalena Kuta, Marta Lipińska, Katarzyna Żak, Grzegorz Wons, Dorota Chotecka i Magda Waligórska.

Wszystkie odcinki reżyseruje Wojciech Adamczyk na podstawie scenariusza napisanego przez Andrzeja Grembowicza. Za produkcję odpowiada Agencja Kreacji Filmu i Serialu Telewizji Polskiej. Producentem zewnętrznym serialu jest Maciej Strzembosz ze Studia A. 

Zdjęcia do 11. sezonu potrwają do 20 sierpnia.  

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