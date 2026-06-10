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"Ranczo" wraca po latach. Ruszyły zdjęcia do nowego sezonu

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&quot;Ranczo&quot; wraca po latach. Ruszyły zdjęcia do nowego sezonu
Po latach przerwy ekipa serialu "Ranczo" wróciła na plan i rozpoczęła prace nad nowymi odcinkami. Aktorzy zaczęli dzielić się w mediach społecznościowych pierwszymi zdjęciami zza kulis.

"Ranczo" powraca



Z udostępnionych materiałów wynika, że twórcy ponownie wracają do dobrze znanych miejsc, które przez lata budowały klimat fikcyjnych Wilkowyj. Widać np. charakterystyczny dworek, w którym w serialu mieszkała Lucy i Kusy. W rzeczywistości budynek znajduje się w miejscowości Sokule koło Żyrardowa - to właśnie tam już wcześniej realizowano część zdjęć do serialu. Pierwszymi kadrami z planu podzielili się m.in. Cezary Żak oraz Marta Chodorowska.


źródło: Instastory Cezarego Żaka i Marty Chodorowskiej




Pod koniec maja odbyło się pierwsze czytanie scenariusza. Wzięli w nim udział dobrze znani aktorzy serialu, m.in. wspomniany już Cezary Żak, Katarzyna Żak, Artur Barciś, Jacek Kawalec, Piotr Ligienza, Arkadiusz Nader, Violetta Arlak i Magdalena Kuta. W najbliższym sezonie zobaczymy też nowe postaci.

Przypomnijmy, że Wilkowyje nie są jedną konkretną miejscowością - serialowy świat powstawał z kilku lokalizacji na Mazowszu. Oprócz Jeruzala i Sokul, ekipa pracowała także m.in. w Łukówcu, Dziechcińcu, Otwocku, Jabłonnie, Mrozach, Latowiczu, Górze Kalwarii, Mińsku Mazowieckim i Warszawie.

"Ranczo" - spot



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