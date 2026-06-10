"Ranczo" wraca po latach. Ruszyły zdjęcia do nowego sezonu

Po latach przerwy ekipa serialu "Ranczo" wróciła na plan i rozpoczęła prace nad nowymi odcinkami. Aktorzy zaczęli dzielić się w mediach społecznościowych pierwszymi zdjęciami zza kulis.
"Ranczo" powraca
Z udostępnionych materiałów wynika, że twórcy ponownie wracają do dobrze znanych miejsc, które przez lata budowały klimat fikcyjnych Wilkowyj. Widać np. charakterystyczny dworek, w którym w serialu mieszkała Lucy i Kusy. W rzeczywistości budynek znajduje się w miejscowości Sokule koło Żyrardowa - to właśnie tam już wcześniej realizowano część zdjęć do serialu. Pierwszymi kadrami z planu podzielili się m.in. Cezary Żak
oraz Marta Chodorowska
.
źródło: Instastory Cezarego Żaka i Marty Chodorowskiej
Pod koniec maja odbyło się pierwsze czytanie scenariusza. Wzięli w nim udział dobrze znani aktorzy serialu, m.in. wspomniany już Cezary Żak
, Katarzyna Żak
, Artur Barciś
, Jacek Kawalec
, Piotr Ligienza
, Arkadiusz Nader
, Violetta Arlak
i Magdalena Kuta
. W najbliższym sezonie zobaczymy też nowe postaci.
Przypomnijmy, że Wilkowyje nie są jedną konkretną miejscowością - serialowy świat powstawał z kilku lokalizacji na Mazowszu. Oprócz Jeruzala i Sokul, ekipa pracowała także m.in. w Łukówcu, Dziechcińcu, Otwocku, Jabłonnie, Mrozach, Latowiczu, Górze Kalwarii, Mińsku Mazowieckim i Warszawie.
"Ranczo" - spot