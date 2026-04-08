Newsy Filmy Gwiazdy "Rancza" odwiedziły "Podlasie". Kto wystąpił w obu produkcjach?
Seriale / Filmy

Filmweb autor: /
Pomimo chłodnych recenzji, "Podlasie" okazało się najpopularniejszym filmem minionego tygodnia na polskim Netfliksie. W kontynuacji "Nic na siłę" zobaczyliśmy kilka twarzy doskonale znanych widzom, w tym kilka gwiazd, które wystąpiły już razem z innej popularnej produkcji, od latej kochanej przez widzów - serialu "Ranczo". O kim mowa?

Na początku przypomnijmy, jak Netflix opisuje "Podlasie": to ciepła komedia o miłości, rodzinie i wspólnocie. W dniu ślubu Haliny i Jana problemy finansowe seniorki stawiają uroczystość pod znakiem zapytania. Zżyta lokalna społeczność jednoczy siły, wykorzystując sprytne, choć ryzykowne pomysły by wspomóc Halinę, zamieniając codzienne potknięcia we wspólne przygody i udowadniając, że w małej podlaskiej miejscowości największą siłą są solidarność, przyjaźń i poczucie humoru.

A oto aktorzy, którzy zagrali zarówno w "Podlasiu", jak i w "Ranczu":





Odtwórca roli Jana Perzyny z "Podlasia" w "Ranczu" wcielał się w Arkadiusza Czerepacha - cwanego, przebiegłego sekretarza gminy, prawą rękę wójta.



To właśnie Żak zagrał w "Ranczu"  wójta Pawła Kozioła - choć nie tylko, bo doskonale pamiętamy, że przypadła mu też rola jego brata bliźniaka, księdza Piotra. W "Podlasiu" przypadła mu rola Adama Wolaka, ojca Kuby (Mateusz Janicki). To już kolejny raz, gdy Barciś i Żak razem pojawiają się na ekranie - przed "Ranczem" wystąpili w kultowych "Miodowych latach", razem występują też w spektaklach teatralnych.



Odtwórca roli lubianego bywalca przysklepowej ławeczki w Wilkowyjach - Pietrka, w "Podlasiu" pokazał się z zupełnie innej strony - tym razem przypadła mu rola księdza.



Aktorka w "Ranczu" wcielała się w Wiolettę Kotecką - barmankę w miejscowej knajpie, która przelotnie związana była z Kusym, a ostatecznie została żoną policjanta Staśka. W "Podlasiu" pojawiła się w roli turystki, a udział w filmie opisała na swoim profilu na Facebooku (skąd pochodzi zdjęcie po prawej stronie) jako "piękną, letnią przygodę".

Aktor w "Ranczu" grał biskupa Sądeckiego, ordynariusza archidiecezji lubelskiej. W filmie Netfliksa otrzymał zaś rolę Juliana.

Poza wyżej wymienionymi, w "Podlasiu" zagrali m.in. Joanna Trzepiecińska, Anna Seniuk, Anna Szymańczyk oraz Piotr Rogucki.

"Podlasie" - fragment filmu



Powiązane artykuły Podlasie

Zobacz wszystkie artykuły

Ranczo  (2006)

 Ranczo

Podlasie  (2026)

 Podlasie

Ranczo Wilkowyje  (2007)

 Ranczo Wilkowyje

Ranczo. Zemsta wiedźm  (2026)

 Ranczo. Zemsta wiedźm

Najnowsze Newsy

Festiwale i nagrody Filmy

Garden Party – zielona sekcja na 26. MFF Nowe Horyzonty

Festiwale i nagrody Filmy

Znamy daty 99. i 100. ceremonii Oscarowej

4 komentarze
Filmy

"X-Men". Nowy film wciąż bez scenariusza

14 komentarzy
VOD Seriale

"The Boys" - krytycy ocenili 5. sezon serialu. Godne zakończenie?

3 komentarze
Filmy

Twórca serialu "Obcy: Ziemia" wraca do kina. Nakręci horror

4 komentarze
VOD Seriale

"Testamenty" – kontynuacja "Opowieści podręcznej" w Disney+

VOD Seriale Filmy

Netflix: Top 10 tygodnia - "Xo, Kitty" triumfuje