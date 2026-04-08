Gwiazdy "Rancza" odwiedziły "Podlasie". Kto wystąpił w obu produkcjach?

Pomimo chłodnych recenzji, "Podlasie" okazało się najpopularniejszym filmem minionego tygodnia na polskim Netfliksie. W kontynuacji "Nic na siłę" zobaczyliśmy kilka twarzy doskonale znanych widzom, w tym kilka gwiazd, które wystąpiły już razem z innej popularnej produkcji, od latej kochanej przez widzów - serialu "Ranczo". O kim mowa?
Na początku przypomnijmy, jak Netflix opisuje "Podlasie
": to ciepła komedia o miłości, rodzinie i wspólnocie. W dniu ślubu Haliny i Jana problemy finansowe seniorki stawiają uroczystość pod znakiem zapytania. Zżyta lokalna społeczność jednoczy siły, wykorzystując sprytne, choć ryzykowne pomysły by wspomóc Halinę, zamieniając codzienne potknięcia we wspólne przygody i udowadniając, że w małej podlaskiej miejscowości największą siłą są solidarność, przyjaźń i poczucie humoru.
A oto aktorzy, którzy zagrali zarówno w "Podlasiu", jak i w "Ranczu":
Odtwórca roli Jana Perzyny z "Podlasia
" w "Ranczu
" wcielał się w Arkadiusza Czerepacha - cwanego, przebiegłego sekretarza gminy, prawą rękę wójta.
To właśnie Żak zagrał w "Ranczu
" wójta Pawła Kozioła - choć nie tylko, bo doskonale pamiętamy, że przypadła mu też rola jego brata bliźniaka, księdza Piotra. W "Podlasiu
" przypadła mu rola Adama Wolaka, ojca Kuby (Mateusz Janicki
). To już kolejny raz, gdy Barciś i Żak razem pojawiają się na ekranie - przed "Ranczem" wystąpili w kultowych "Miodowych latach
", razem występują też w spektaklach teatralnych.
Odtwórca roli lubianego bywalca przysklepowej ławeczki w Wilkowyjach - Pietrka, w "Podlasiu
" pokazał się z zupełnie innej strony - tym razem przypadła mu rola księdza.
Aktorka w "Ranczu
" wcielała się w Wiolettę Kotecką - barmankę w miejscowej knajpie, która przelotnie związana była z Kusym, a ostatecznie została żoną policjanta Staśka. W "Podlasiu
" pojawiła się w roli turystki, a udział w filmie opisała na swoim profilu na Facebooku (skąd pochodzi zdjęcie po prawej stronie) jako "piękną, letnią przygodę".
Aktor w "Ranczu
" grał biskupa Sądeckiego, ordynariusza archidiecezji lubelskiej. W filmie Netfliksa otrzymał zaś rolę Juliana.
Poza wyżej wymienionymi, w "Podlasiu" zagrali m.in. Joanna Trzepiecińska
, Anna Seniuk
, Anna Szymańczyk
oraz Piotr Rogucki
.
"Podlasie" - fragment filmu