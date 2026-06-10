"Ranczo: Zemsta wiedźm": ruszyły zdjęcia! Żak, Ostrowska i Barciś w obsadzie

Ruszyła realizacja 6-odcinkowej produkcji, która ponownie zabierze widzów do Wilkowyj i pokaże dalsze losy bohaterów jednego z najpopularniejszych seriali w historii polskiej telewizji, który przez lata bawił, wzruszał i jednoczył przed telewizorami miliony widzów. I wciąż jest on odkrywany przez kolejne pokolenia. W obsadzie wracają m.in. Ilona Ostrowska, Cezary Żak, Artur Barciś i Marta Chodorowska. Szczegóły dotyczące premiery nowego sezonu zostaną ogłoszone w najbliższych miesiącach.
"Ranczo: Zemsta wiedźm": szczegóły serialu
Nowe odcinki to nie tylko powrót do ulubionych barwnych bohaterów, ale także do czułego spojrzenia na polską rzeczywistość – pełnego humoru oraz trafnych komentarzy społecznych. Przez 10 sezonów "Ranczo
" było czymś więcej niż serialem komediowym. Produkcja w inteligentny, zabawny i wyjątkowo aktualny sposób opowiadała o Polsce, jej przemianach, ambicjach, podziałach i codziennych problemach. Losy Lucy, Kusego, Czerepacha, księdza, wójta i całej galerii barwnych postaci śledzili przez lata widzowie w różnym wieku, a poszczególne dialogi i sceny weszły już na stałe do języka i kultury popularnej.
- 11. sezon to kontynuacja wydarzeń z poprzednich 10 sezonów, a cała opowieść w nowych odcinkach wyszła jeszcze spod ręki głównego autora scenariuszy, nieżyjącego już Andrzeja Grembowicza (Robert Brutter
) współpracującego z synem Marcinem Grembowiczem
. Powstało wtedy 6 odcinków serialu i scenariusz filmu, będący skróconą wersją serialu. "Ranczo. Zemsta wiedźm
" to oryginalna historia zaadaptowana do upływu czasu – mówi Maciej Strzembosz, producent serialu.
- Cała ekipa jest bardzo podekscytowana możliwością powrotu po tylu latach do Wilkowyj. To się naprawdę rzadko zdarza w świecie filmu i seriali, żeby po tak długim okresie od zakończenia emisji ostatniego sezonu serialu, w prawie tym samym składzie powrócić na plan zdjęciowy. Mamy tych samych realizatorów, tę samą obsadę, te same lokacje, no i przede wszystkim scenariusz tego samego scenarzysty - Andrzeja Grembowicza, który Wilkowyje wymyślił. Mam nadzieję, że sprawimy tym miły prezent naszym fanom, którzy od tylu lat dzielnie są z nami - a ich liczba dalej rośnie. Jesteśmy wszyscy zafascynowani tym, jaką wspaniałą oglądalnością cieszą się powtórki i jak bardzo ten serial wpisał się w codzienne życie Polaków. "Ranczo
" stało się jakimś niesamowitym fenomenem, z czego oczywiście bardzo się cieszę. Mam nadzieję, że ten nowy sezon również spodoba się naszym widzom. Gwarantuję, że będą to Wilkowyje na miarę 2026 roku. Chcę też z mocą podkreślić, że jest to ostatnie dzieło Andrzeja Grembowicza napisane w 2015. No i rzecz zaskakująca - ten tekst brzmi dzisiaj o wiele lepiej niż 11 lat temu! – dodaje Wojciech Adamczyk
, reżyser serialu.
- Powrót do "Rancza
" po tylu latach to ogromna odpowiedzialność, ale i wyjątkowy powód do dumy. Mówimy o serialu, który stał się częścią polskiej popkultury, na stałe zapisał się w historii telewizji i nieustannie zdobywa kolejne pokolenia widzów. Najlepiej świadczą o tym organizowane co roku zloty miłośników serialu oraz popularność Jeruzala, który dzięki "Ranczu" stał się rozpoznawalnym punktem na mapie Polski. Doskonale rozumiemy, że z tym powrotem wiążą się ogromne oczekiwania. Scenariusz pozostawiony przez Andrzeja Grembowicza daje jednak wyjątkowo mocny fundament do opowiedzenia tej historii na nowo. Widząc zaangażowanie twórców i obsady oraz radość, z jaką wszyscy wrócili do Wilkowyj, jestem przekonany, że "Ranczo. Zemsta wiedźm
" będzie ważnym i poruszającym nowym rozdziałem opowieści, którą przez lata pokochały miliony Polaków – dodaje Arkadiusz Pawlik, Dyrektor Agencji Kreacji Filmu i Serialu.
W obsadzie "Rancza. Zemsty wiedźm
" powracają kultowi bohaterowie, w których ponownie wcielą się m.in. Ilona Ostrowska
, Cezary Żak
, Artur Barciś
, Marta Chodorowska
, Grażyna Zielińska
, Sylwester Maciejewski
, Bogdan Kalus
, Piotr Pręgowski
, Violetta Arlak
, Magdalena Kuta
, Marta Lipińska
, Katarzyna Żak
, Grzegorz Wons
, Dorota Chotecka
i Magda Waligórska.
Wszystkie odcinki reżyseruje Wojciech Adamczyk
na podstawie scenariusza napisanego przez Andrzeja Grembowicza. Za produkcję odpowiada Agencja Kreacji Filmu i Serialu Telewizji Polskiej. Producentem zewnętrznym serialu jest Maciej Strzembosz
ze Studia A.