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"Ranczo: Zemsta wiedźm": ruszyły zdjęcia! Żak, Ostrowska i Barciś w obsadzie

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&quot;Ranczo: Zemsta wiedźm&quot;: ruszyły zdjęcia! Żak, Ostrowska i Barciś w obsadzie
Ruszyła realizacja 6-odcinkowej produkcji, która ponownie zabierze widzów do Wilkowyj i pokaże dalsze losy bohaterów jednego z najpopularniejszych seriali w historii polskiej telewizji, który przez lata bawił, wzruszał i jednoczył przed telewizorami miliony widzów. I wciąż jest on odkrywany przez kolejne pokolenia. W obsadzie wracają m.in. Ilona Ostrowska, Cezary Żak, Artur Barciś i Marta Chodorowska. Szczegóły dotyczące premiery nowego sezonu zostaną ogłoszone w najbliższych miesiącach.

"Ranczo: Zemsta wiedźm": szczegóły serialu



Nowe odcinki to nie tylko powrót do ulubionych barwnych bohaterów, ale także do czułego spojrzenia na polską rzeczywistość – pełnego humoru oraz trafnych komentarzy społecznych. Przez 10 sezonów "Ranczo" było czymś więcej niż serialem komediowym. Produkcja w inteligentny, zabawny i wyjątkowo aktualny sposób opowiadała o Polsce, jej przemianach, ambicjach, podziałach i codziennych problemach. Losy Lucy, Kusego, Czerepacha, księdza, wójta i całej galerii barwnych postaci śledzili przez lata widzowie w różnym wieku, a poszczególne dialogi i sceny weszły już na stałe do języka i kultury popularnej.

- 11. sezon to kontynuacja wydarzeń z poprzednich 10 sezonów, a cała opowieść w nowych odcinkach wyszła jeszcze spod ręki głównego autora scenariuszy, nieżyjącego już Andrzeja Grembowicza (Robert Brutter) współpracującego z synem Marcinem Grembowiczem. Powstało wtedy 6 odcinków serialu i scenariusz filmu, będący skróconą wersją serialu. "Ranczo. Zemsta wiedźm" to oryginalna historia zaadaptowana do upływu czasu – mówi Maciej Strzembosz, producent serialu.


- Cała ekipa jest bardzo podekscytowana możliwością powrotu po tylu latach do Wilkowyj. To się naprawdę rzadko zdarza w świecie filmu i seriali, żeby po tak długim okresie od zakończenia emisji ostatniego sezonu serialu, w prawie tym samym składzie powrócić na plan zdjęciowy. Mamy tych samych realizatorów, tę samą obsadę, te same lokacje, no i przede wszystkim scenariusz tego samego scenarzysty - Andrzeja Grembowicza, który Wilkowyje wymyślił. Mam nadzieję, że sprawimy tym miły prezent naszym fanom, którzy od tylu lat dzielnie są z nami - a ich liczba dalej rośnie. Jesteśmy wszyscy zafascynowani tym, jaką wspaniałą oglądalnością cieszą się powtórki i jak bardzo ten serial wpisał się w codzienne życie Polaków. "Ranczo" stało się jakimś niesamowitym fenomenem, z czego oczywiście bardzo się cieszę. Mam nadzieję, że ten nowy sezon również spodoba się naszym widzom. Gwarantuję, że będą to Wilkowyje na miarę 2026 roku. Chcę też z mocą podkreślić, że jest to ostatnie dzieło Andrzeja Grembowicza napisane w 2015. No i rzecz zaskakująca - ten tekst brzmi dzisiaj o wiele lepiej niż 11 lat temu! – dodaje Wojciech Adamczyk, reżyser serialu.

- Powrót do "Rancza" po tylu latach to ogromna odpowiedzialność, ale i wyjątkowy powód do dumy. Mówimy o serialu, który stał się częścią polskiej popkultury, na stałe zapisał się w historii telewizji i nieustannie zdobywa kolejne pokolenia widzów. Najlepiej świadczą o tym organizowane co roku zloty miłośników serialu oraz popularność Jeruzala, który dzięki "Ranczu" stał się rozpoznawalnym punktem na mapie Polski. Doskonale rozumiemy, że z tym powrotem wiążą się ogromne oczekiwania. Scenariusz pozostawiony przez Andrzeja Grembowicza daje jednak wyjątkowo mocny fundament do opowiedzenia tej historii na nowo. Widząc zaangażowanie twórców i obsady oraz radość, z jaką wszyscy wrócili do Wilkowyj, jestem przekonany, że "Ranczo. Zemsta wiedźm" będzie ważnym i poruszającym nowym rozdziałem opowieści, którą przez lata pokochały miliony Polaków – dodaje Arkadiusz Pawlik, Dyrektor Agencji Kreacji Filmu i Serialu.

W obsadzie "Rancza. Zemsty wiedźm" powracają kultowi bohaterowie, w których ponownie wcielą się m.in. Ilona Ostrowska, Cezary Żak, Artur Barciś, Marta Chodorowska, Grażyna Zielińska, Sylwester Maciejewski, Bogdan Kalus, Piotr Pręgowski, Violetta Arlak, Magdalena Kuta, Marta Lipińska, Katarzyna Żak, Grzegorz Wons, Dorota Chotecka i Magda Waligórska.

Wszystkie odcinki reżyseruje Wojciech Adamczyk na podstawie scenariusza napisanego przez Andrzeja Grembowicza. Za produkcję odpowiada Agencja Kreacji Filmu i Serialu Telewizji Polskiej. Producentem zewnętrznym serialu jest Maciej Strzembosz ze Studia A.

Ranczo. Zemsta wiedźm  (2026)

 Ranczo. Zemsta wiedźm

Ranczo  (2006)

 Ranczo

Ranczo Wilkowyje  (2007)

 Ranczo Wilkowyje

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