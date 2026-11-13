Newsy Seriale "Ranczo: Zemsta wiedźm". Zobaczcie nowy zwiastun nadchodzących odcinków
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"Ranczo: Zemsta wiedźm". Zobaczcie nowy zwiastun nadchodzących odcinków

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&quot;Ranczo: Zemsta wiedźm&quot;. Zobaczcie nowy zwiastun nadchodzących odcinków
Już w grudniu zobaczymy kolejne odcinki "Rancza". Aby umilić oczekiwanie, Telewizja Polska pokazała w mediach społecznościowych nowy zwiastun zbliżającego się sezonu. 

Przypomnijmy, że powracający po 10-letniej przerwie hit TVP dostał nie tylko nowe odcinki, lecz także nowy podtytuł. 11. sezon serialu nazywa się bowiem "Ranczo: Zemsta wiedźm". Widzowie dostaną sześć nowych odcinków. Premiera sezonu zaplanowana jest na 6 grudnia (o godzinie 20:25). Twórcy zapowiadają "piękne zamknięcie historii mieszkańców Wilkowyj". 

"Ranczo: Zemsta wiedźm" - nowy zwiastun




W serialu zobaczymy wiele znajomych twarzy. Powrócili: Ilona Ostrowska, Cezary Żak, Artur Barciś, Marta Chodorowska, Grażyna Zielińska, Sylwester Maciejewski, Bogdan Kalus, Piotr Pręgowski, Violetta Arlak, Magdalena Kuta, Marta Lipińska, Katarzyna Żak, Grzegorz Wons, Dorota Chotecka i Magda Waligórska.

Są też nowe osoby w obsadzie: Dorota Stalińska, Katarzyna Maciąg, Karolina i Paulina Chapko, Anna Sroka-Hryń, Joanna Stanecka, Magdalena Wróbel, Karolina Poks oraz Monika Pawlicka.

Wszystkie odcinki wyreżyserował Wojciech Adamczyk na podstawie scenariusza napisanego przez Andrzeja Grembowicza

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