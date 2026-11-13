"Ranczo: Zemsta wiedźm". Zobaczcie nowy zwiastun nadchodzących odcinków

Już w grudniu zobaczymy kolejne odcinki "Rancza". Aby umilić oczekiwanie, Telewizja Polska pokazała w mediach społecznościowych nowy zwiastun zbliżającego się sezonu.
Przypomnijmy, że powracający po 10-letniej przerwie hit TVP dostał nie tylko nowe odcinki, lecz także nowy podtytuł. 11. sezon serialu nazywa się bowiem "Ranczo: Zemsta wiedźm". Widzowie dostaną sześć nowych odcinków. Premiera sezonu zaplanowana jest na 6 grudnia (o godzinie 20:25). Twórcy zapowiadają "piękne zamknięcie historii mieszkańców Wilkowyj".