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Nowy sezon, nowy showrunner. Kto przejmie stery "Rancza Duttonów"?

The Hollywood Reporter / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22Ranczo+Dutton%C3%B3w%22%3A+Benjamin+Cavell+showrunnerem+2.+sezonu.+Zast%C4%85pi+Chada+Feehana-167373
Nowy sezon, nowy showrunner. Kto przejmie stery &quot;Rancza Duttonów&quot;?
źródło: materialy promocyjne
W zeszłym tygodniu informowaliśmy, że Partamount+ dało zielone światło drugiemu sezonowi "Rancza Duttonów" (więcej na ten temat znajdziecie TUTAJ). Jak podaje The Hollywood Reporter, za sterami produkcji stanie nowa osoba.

Nowy showrunner za sterami "Rancza Duttonów"


Benjamin Cavell (na zdjęciu niżej) zastąpi Chada Feehana na stanowisku showrunnera drugiego sezonu "Rancza Duttonów". W CV twórcy znajdziemy takie seriale jak "Justified: Bez przebaczenia", "SEAL Team"  czy "The Institute". 

GettyImages-825427030.jpg Getty Images © Michael Tran

Decyzję skomentowały gwiazdy produkcji, czyli Cole Hauser i Kelly Reilly

Showrunnerzy wciąż się zmieniają. W tym biznesie chodzi o umiejętność adaptacji. Robimy to już od dawna. Rzeczy się zmieniają. Ludzie ruszają do przodu – powiedział Hauser

Pięknie zakończyliśmy pierwszy sezon z Chadem. Skończyliśmy go razem – powiedziała Reilly. Praca nad tym serialem była naprawdę trudna, ale też przyniosła ogrom satysfakcji. Podobnie było z "Yellowstone". (…) Wszyscy jesteśmy kreatywnymi umysłami i wszyscy wspólnie pracujemy, z czego jestem bardzo dumna.

O "Ranczu Duttonów". Zobacz zwiastun


Serial opowiada o zmaganiach Beth i Ripa (Kelly Reilly i Cole Hauser), którzy zaczynają nowe życie w Stanie Samotnej Gwiazdy. Z dala od rodzinnego Yellowstone oboje muszą stawić czoła brutalnej rzeczywistości i bezwzględnym właścicielom sąsiedniego rancza, którzy zrobią wszystko, by ochronić swoje imperium. Na południu Teksasu więzy krwi są jeszcze silniejsze, przebaczenie jest ulotne, a ceną przetrwania bywa własna dusza. Przypominamy zwiastun: 



W pozostałych rolach m.in. Finn Little, Juan Pablo Raba, Jai Courtney, J.R. Villarreal, Marc Menchaca, Natalie Alyn Lind, a także nominowani do Oscara Ed Harris i Annette Bening

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