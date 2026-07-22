Ed Harris chciał rzucić rolę w "Ranczu Duttonów". "Zabierzcie mnie stąd"

Ed Harris przyznał, że podczas pracy nad serialem "Ranczo Duttonów", spin-offem "Yellowstone", czuł się rozczarowany tym, jak potraktowano jego postać. Aktor stwierdził, że przed podpisaniem kontraktu przedstawiono mu zupełnie inną wizję swojej roli.
Harris przyznaje: byłem sfrustrowany
Podczas premiery filmu "Dink
" Harris
powiedział w rozmowie z Variety, że zapewniano go, iż będzie jednym z głównych bohaterów produkcji. Przed podpisaniem umowy długo rozmawiano ze mną o tym, czym będzie ten sezon i co będzie robiła moja postać. Powiedziano mi, że jestem jednym z czterech głównych bohaterów. Tak jednak nie było. Harris
przyznał, że już w połowie zdjęć powiedział swojemu zespołowi "Ku*wa, zabierzcie mnie stąd". Aktor dodał: Powiedziałem, że mam wrażenie, iż moja postać jest niewykorzystana i nie ma większego znaczenia. Usłyszałem tylko: "Och...". Powiedziano mi, że w drugim sezonie dostanę więcej do zagrania. Byłem po prostu sfrustrowany.
Aktor zaznaczył jednak, że po obejrzeniu gotowego sezonu jego opinia nieco się zmieniła. Gdy obejrzałem serial, uznałem, że jest całkiem dobry, a moja postać jest jednak stosunkowo ważna dla historii. Podczas zdjęć w ogóle tego nie czułem. Harris
zdradził również, że szczególnie zirytowało go usunięcie sceny, w której jego bohater śpiewa w barze. Twórcy tłumaczyli później, że moment nie pasował do mrocznego zakończenia odcinka. Byłem wściekły. Pomyślałem wtedy, że to wystarczający powód, żeby zerwać kontrakt.
Aktor aktualnie ma zaplanowany występ w drugim sezonie.
O czym jest "Ranczo Duttonów"?
Rip i Beth Duttonowie wraz z młodym Carterem zaczynają od nowa w południowym Teksasie. Marzenie o życiu z dala od Yellowstone szybko zderza się z brutalną rzeczywistością i potężnym ranczem gotowym bronić swojego imperium za wszelką cenę.