"Ranczo Duttonów" – zwiastun. Tak będzie wyglądała kontynuacja "Yellowstone"

Ponad miesiąc po pierwszym teaserze nadchodzi w końcu długo wyczekiwany oficjalny zwiastun serialu "Ranczo Duttonów" – kontynuacji cenionego przez fanów "Yellowstone". Choć na premierę musicie poczekać jeszcze 10 dni, już dziś możecie podejrzeć, dokąd scenarzysta Chad Feehan poprowadził dalsze losy Beth Dutton i Ripa Wheelera.

Serial "Ranczo Duttonów" pomyślany jest jako kontynuacja i spin-off wielkiego hitu "Yellowstone". Jego bohaterami będą znani z oryginalnego serialu Beth Dutton i Rip Wheeler.



Beth i Rip postanowili postawić wszystko na szali, by zbudować nowe życie na południu Teksasu. Bohaterowie może i uciekli przed duchami Yellowstone, ale nowe miejsce rzuca im nowe wyzwania. Wśród nich jest rodzina posiadającą ogromne ranczo, która nie cofnie się przed niczym, by ochronić swoje imperium. Ich zmagania z trudną rzeczywistością Teksasu będziemy mogli oglądać przez pełne dziewięć odcinków produkcji.

Kelly Reilly powraca jako Beth, a Cole Hauser ponownie będzie Ripem. W imponującej obsadzie znaleźli się także: Annette Bening, Ed Harris, Jai Courtney, Natalie Alyn Lind, Marc Menchaca, Juan Pablo Raba i J. R. Villarreal.

Premiera serialu "Ranczo Duttonów" zaplanowana została na 15 maja.

