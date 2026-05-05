Ponad miesiąc po pierwszym teaserze nadchodzi w końcu długo wyczekiwany oficjalny zwiastun serialu "Ranczo Duttonów" – kontynuacji cenionego przez fanów "Yellowstone". Choć na premierę musicie poczekać jeszcze 10 dni, już dziś możecie podejrzeć, dokąd scenarzysta Chad Feehan poprowadził dalsze losy Beth Dutton i Ripa Wheelera.
"Ranczo Duttonów" – pierwszy zwiastun serialu
"Ranczo Duttonów" – co wiemy o produkcji?
Serial "Ranczo Duttonów"
pomyślany jest jako kontynuacja i spin-off wielkiego hitu "Yellowstone
". Jego bohaterami będą znani z oryginalnego serialu Beth Dutton i Rip Wheeler
.
Beth i Rip postanowili postawić wszystko na szali, by zbudować nowe życie na południu Teksasu. Bohaterowie może i uciekli przed duchami Yellowstone, ale nowe miejsce rzuca im nowe wyzwania. Wśród nich jest rodzina posiadającą ogromne ranczo, która nie cofnie się przed niczym, by ochronić swoje imperium. Ich zmagania z trudną rzeczywistością Teksasu będziemy mogli oglądać przez pełne dziewięć odcinków produkcji. Kelly Reilly
powraca jako Beth, a Cole Hauser
ponownie będzie Ripem. W imponującej obsadzie znaleźli się także: Annette Bening
, Ed Harris
, Jai Courtney
, Natalie Alyn Lind
, Marc Menchaca
, Juan Pablo Raba
i J. R. Villarreal
.
Premiera serialu "Ranczo Duttonów
" zaplanowana została na 15 maja
.