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Co dalej z "Ransom Canyon"? Netflix podjął decyzję

Deadline / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22Ransom+Canyon%22%3A+Netflix+podj%C4%85%C5%82+decyzj%C4%99.+Trzeciego+sezonu+nie+b%C4%99dzie-168547
Co dalej z &quot;Ransom Canyon&quot;? Netflix podjął decyzję
źródło: materialy promocyjne
W lipcu na Netflix trafił drugi sezon melodramatu / westernu "Ransom Canyon". Czy będzie kolejny? Netflix podjął decyzję dotyczącą dalszych losów serialu.

Netflix żegna "Ransom Canyon"


Jak podaje Deadline, Netflix podjął decyzję o zakończeniu produkcji "Ransom Canyon". Wiadomość ta nie powinna być zaskoczeniem, biorąc pod uwagę, że adaptacja powieści Jodi Thomas nie cieszyła się szaloną popularnością. O ile pierwszy sezon zyskał przyzwoite wyniki oglądalności, o tyle drugi zaliczył ogromny spadek oglądalności: w pierwszym tygodniu od premiery odnotowano 4,1 miliona wyświetleń, co stanowi spadek aż o 43% w porównaniu z analogicznym okresem dla pierwszego sezonu (7,2 miliona wyświetleń). 

Kadr z serialu "Ransom Canyon"

"Ransom Canyon" opisywany jest jako poruszający dramat osadzony w rozległych krajobrazach regionu Texas Hill Country. Z oficjalnego opisu Netfliksa dowiadujemy się, że serial śledzi splatające się losy rodzin głęboko zakorzenionych w miasteczku, gdzie sąsiedzi wiedzą o sobie wszystko. Drugi sezon rozpoczyna się sześć miesięcy po wydarzeniach z pierwszej serii: ranczer Staten Kirkland (Josh Duhamel) walczy o odzyskanie swojego dziedzictwa po odsunięciu go od zarządzania rodzinnym ranczem Double K, a muzyczka Quinn O’Grady (Minka Kelly) musi zdecydować, czy jej serce należy do małego miasteczka, przed którym kiedyś uciekała, czy do szybkiego życia w Nowym Jorku. Czy są nieszczęśliwie rozdzielonymi kochankami, czy jednak połączy ich przeznaczenie? W "Ransom Canyon" prawdziwe historie miłosne są chaotyczne, skomplikowane i pokazują, że na uczucie zawsze warto poczekać.

Zobacz zwiastun drugiego sezonu "Ransom Canyon"


Drugi sezon "Ransom Canyon" trafił na Netflix w lipcu tego roku. W rolach głównych ponownie mogliśmy zobaczyć Minkę Kelly i Josha Duhamela, którym partnerowali m.in. Jack Schumacher, Garrett Wareing i Lizzy Greene. Przypominamy zwiastun: 


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