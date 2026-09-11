Co dalej z "Ransom Canyon"? Netflix podjął decyzję

W lipcu na Netflix trafił drugi sezon melodramatu / westernu "Ransom Canyon". Czy będzie kolejny? Netflix podjął decyzję dotyczącą dalszych losów serialu.
Netflix żegna "Ransom Canyon"
Jak podaje Deadline, Netflix podjął decyzję o zakończeniu produkcji "Ransom Canyon
". Wiadomość ta nie powinna być zaskoczeniem, biorąc pod uwagę, że adaptacja powieści Jodi Thomas
nie cieszyła się szaloną popularnością. O ile pierwszy sezon zyskał przyzwoite wyniki oglądalności, o tyle drugi zaliczył ogromny spadek oglądalności: w pierwszym tygodniu od premiery odnotowano 4,1 miliona wyświetleń, co stanowi spadek aż o 43% w porównaniu z analogicznym okresem dla pierwszego sezonu (7,2 miliona wyświetleń).
Kadr z serialu "Ransom Canyon"
"Ransom Canyon" opisywany jest jako poruszający dramat osadzony w rozległych krajobrazach regionu Texas Hill Country. Z oficjalnego opisu Netfliksa dowiadujemy się, że serial śledzi splatające się losy rodzin głęboko zakorzenionych w miasteczku, gdzie sąsiedzi wiedzą o sobie wszystko. Drugi sezon rozpoczyna się sześć miesięcy po wydarzeniach z pierwszej serii: ranczer Staten Kirkland (Josh Duhamel) walczy o odzyskanie swojego dziedzictwa po odsunięciu go od zarządzania rodzinnym ranczem Double K, a muzyczka Quinn O’Grady (Minka Kelly) musi zdecydować, czy jej serce należy do małego miasteczka, przed którym kiedyś uciekała, czy do szybkiego życia w Nowym Jorku. Czy są nieszczęśliwie rozdzielonymi kochankami, czy jednak połączy ich przeznaczenie? W "Ransom Canyon" prawdziwe historie miłosne są chaotyczne, skomplikowane i pokazują, że na uczucie zawsze warto poczekać.
Zobacz zwiastun drugiego sezonu "Ransom Canyon"
Drugi sezon "Ransom Canyon
" trafił na Netflix w lipcu tego roku. W rolach głównych ponownie mogliśmy zobaczyć Minkę Kelly
i Josha Duhamela
, którym partnerowali m.in. Jack Schumacher
, Garrett Wareing
i Lizzy Greene
. Przypominamy zwiastun: