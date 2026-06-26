Czy "Ratatuj" doczeka się sequela? Reżyser ucina spekulacje

W przyszłym roku minie 20 lat od premiery jednego z hitów Pixara: filmu "Ratatuj". Pojawiały się już plotki, że powstanie sequel tej produkcji. Czy jest na to szansa? Na ten temat wypowiedział się reżyser i scenarzysta animacji, Brad Bird.
Brad Bird studzi oczekiwania
W rozmowie z Colliderem Bird
jasno stwierdził, że nie planuje prac nad kontynuacją filmu z 2007 roku, mimo że temat powracał w rozmowach zainicjowanych przez producentów. Nie mam planów na sequel. Oni czasem rzucają takie półżarty, żeby zobaczyć moją reakcję, coś w stylu "a może jednak?". Ale ja odpowiadam: "nie, tę historię już opowiedzieliśmy".
"Ratatuj
" opowiada historię szczura z Paryża, który marzy o karierze szefa kuchni i nawiązuje współpracę z młodym pomocnikiem w restauracji. Film odniósł duży sukces finansowy i artystyczny, zarabiając ponad 620 milionów dolarów oraz zdobywając Oscara
za najlepszy film animowany. Bird
podkreślił również, że nie jest zaskoczony ciągłym zainteresowaniem Hollywood kontynuacjami popularnych tytułów. Jak przypomniał, podobne pytania pojawiały się także w kontekście "Stalowego giganta
" choć jego zdaniem nie każda historia wymaga dalszego ciągu. Bird zrealizował jednak sequel jednego ze swoich hitów - "Iniemamocnych
". Zapowiedziana jest także trzecia część tej serii, tej jednak nie wyreżyseruje już Bird
.
"Ratatuj" - zwiastun