Twórca "Stalowego giganta" nakręcił futurystyczny film noir. Są zdjęcia

Netflix pokazał pierwsze zdjęcia z animowanego filmu "Ray Gunn" - neo-noirowej, cyberpunkowej produkcji science fiction w reżyserii Brada Birda, twórcy takich filmów, jak "Stalowy gigant" oraz "Iniemamocni".
Co wiemy o filmie "Ray Gunn"?
"Ray Gunn
" to film, który Bird
chciał zrealizować już od lat. Fabuła została osadzona w futurystycznym mieście Metropia i jest wizją alternatywnej przyszłości widzianej z perspektywy 1939 roku. Głównym bohaterem jest prywatny detektyw Raymond Gunn, który trafia na sprawę pełną morderstw, kosmitów i tajemnic związanych z gwiazdą multimediów Venus Novą. Głosu tytułowej postaci użyczy Sam Rockwell
. Z kolei Scarlett Johansson
zagra Venus Novę - największą gwiazdę pop, uwikłaną w skandale, które mogą zniszczyć karierę, a nawet zagrozić jej życiu. W obsadzie znalazł się również Tom Waits
jako Eyera - zaufany towarzysz głównego bohatera, będący jednookim kosmitą.
Reżyser podkreśla, że projekt od początku miał być nietypowym połączeniem gatunków: mieszanką science fiction i filmów detektywistycznych z lat 40. Swój film opisuje tak: "Sokół maltański" spotyka "Bucka Rogersa"
. Entuzjastycznie na temat współpracy z Birdem
wypowiedziała się Johansson
, określając ją jako kamień milowy w karierze.
Za produkcję odpowiada Skydance Animation. Premiera na Netfliksie planowana jest jeszcze w tym roku.
