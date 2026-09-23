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"Ray Gunn" – zwiastun. Tak wygląda futurystyczny projekt marzeń twórcy "Iniemamocnych"

World of Reel / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22Ray+Gunn%22+%E2%80%93+zwiastun+nowego+filmu+Brada+Birda%2C+tw%C3%B3rcy+%22Iniemamocnych%22+i+%22Ratatuja%22-168737
&quot;Ray Gunn&quot; – zwiastun. Tak wygląda futurystyczny projekt marzeń twórcy &quot;Iniemamocnych&quot;
źródło: materialy promocyjne
Po blisko trzydziestu latach "Ray Gunn" w końcu jest naprawdę bliski premiery. Zapewnia o tym udostępniony przez Netflix zwiastun, który przed chwilą zadebiutował w internecie. Wideo promujące nowy projekt twórcy "Ratatuja" czy "Iniemamocnych" możecie zobaczyć poniżej. 

"Ray Gunn" – zwiastun filmu





"Ray Gunn" – co wiemy?



Przypomnijmy, że "Ray Gunn" to film, który Brad Bird chciał zrealizować już od lat. Fabuła została osadzona w retrofuturystycznym mieście Metropia i jest wizją alternatywnej przyszłości. Głównym bohaterem jest prywatny detektyw Raymond Gunn, który trafia na sprawę pełną morderstw, kosmitów i tajemnic związanych z gwiazdą multimediów Venus Novą. Głosu tytułowej postaci użyczy Sam Rockwell. Z kolei Scarlett Johansson zagra Venus Novę - największą gwiazdę pop, uwikłaną w skandale, które mogą zniszczyć karierę, a nawet zagrozić jej życiu. W obsadzie znalazł się również Tom Waits jako Eyera - jednooki kosmita i zarazem przyjaciel głównego bohatera.



Reżyser podkreśla, że projekt od początku miał być nietypowym połączeniem gatunków: mieszanką science fiction i filmów detektywistycznych z lat 40. Swój film opisuje tak: "Sokół maltański" spotyka "Bucka Rogersa". Entuzjastycznie na temat współpracy z Birdem wypowiedziała się Johansson, określając ją jako kamień milowy w karierze.

Premiera projektu marzeń twórcy "Stalowego giganta" będzie miała miejsce 18 grudnia na platformie Netflix. Przed tym dniem amerykańscy widzowie będą mogli cieszyć się seansami kinowymi już od 4 grudnia.

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