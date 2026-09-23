Po blisko trzydziestu latach "Ray Gunn" w końcu jest naprawdę bliski premiery. Zapewnia o tym udostępniony przez Netflix zwiastun, który przed chwilą zadebiutował w internecie. Wideo promujące nowy projekt twórcy "Ratatuja" czy "Iniemamocnych" możecie zobaczyć poniżej.
"Ray Gunn" – zwiastun filmu
"Ray Gunn" – co wiemy?
Przypomnijmy, że "Ray Gunn
" to film, który Brad Bird
chciał zrealizować już od lat. Fabuła została osadzona w retrofuturystycznym mieście Metropia i jest wizją alternatywnej przyszłości. Głównym bohaterem jest prywatny detektyw Raymond Gunn, który trafia na sprawę pełną morderstw, kosmitów i tajemnic związanych z gwiazdą multimediów Venus Novą. Głosu tytułowej postaci użyczy Sam Rockwell
. Z kolei Scarlett Johansson
zagra Venus Novę - największą gwiazdę pop, uwikłaną w skandale, które mogą zniszczyć karierę, a nawet zagrozić jej życiu. W obsadzie znalazł się również Tom Waits
jako Eyera - jednooki kosmita i zarazem przyjaciel głównego bohatera.
Reżyser podkreśla, że projekt od początku miał być nietypowym połączeniem gatunków: mieszanką science fiction i filmów detektywistycznych z lat 40. Swój film opisuje tak: "Sokół maltański" spotyka "Bucka Rogersa"
. Entuzjastycznie na temat współpracy z Birdem
wypowiedziała się Johansson
, określając ją jako kamień milowy w karierze.
Premiera projektu marzeń twórcy "Stalowego giganta
" będzie miała miejsce 18 grudnia na platformie Netflix. Przed tym dniem amerykańscy widzowie będą mogli cieszyć się seansami kinowymi już od 4 grudnia.