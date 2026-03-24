"Reacher" zaatakowany przez sąsiada. Sprawa objęta dochodzeniem

Portal The Hollywood Reporter donosi o niespodziewanej sąsiedzkiej scysji. Mieszkający nieopodal Alana Ritchsona mężczyzna zwrócił się do mediów z informacją, że w ubiegłą niedzielę został pobity przez gwiazdę "Reachera". Sprowokowany aktor miał uderzyć sąsiada nieopodal posesji mężczyzny.
AKTUALIZACJA: Nowe informacje w sprawie
W ostatnich godzinach internet obiegło nagranie rzucające nowe światło na sprawę. Widzimy na nim, że wbrew zapewnieniom Taylora bójka rozpoczęła się z inicjatywy sąsiada Alana Ritchsona
. Nagranie udowadnia, że mężczyzna sprowokował Ritchsona
, wchodząc pod koła motoru i powodując wywrotkę aktora. Nagranie udostępnione przez TMZ możecie zobaczyć poniżej:
"Reacher" pobił swojego sąsiada?
Dziennikarze donoszą, że lokalni policjanci w miejscowości Brentwood nieopodal Nashville prowadzą właśnie dochodzenie w sprawie napaści z udziałem gwiazdy serialu "Reacher
", Alana Ritchsona
. Zdaniem sąsiada, starcie fizyczne miało być jedynie finałem konfliktu, który toczył się przez okres całego weekendu. Mieszkający w okolicy aktora Ronnie Taylor miał skonfrontować się z Ritchsonem
po tym, gdy ten zbyt szybko jeździł motorem po ich ulicy w Brentwood. Sąsiad niepokoił się potencjalnym zagrożeniem, na które aktor naraża okolicznych mieszkańców – w szczególności najmłodszych. "Musisz przestać, ktoś może ucierpieć" – miał krzyczeć do Ritchsona
mężczyzna.
Ronnie Taylor, sąsiad Alana Ritchmana, źródło: TMZ
Kolejnego dnia Ritchson
ponownie miał pędzić na motocyklu ulicami miasteczka. Za drugim razem, gdy aktor przejeżdżał pod domem Taylora, ten zwrócił mu uwagę powtórnie, po czym popchnął go, gdy Ritchson
zaczął jechać na motorze w jego stronę. Potem Taylor popchnął aktora ponownie, a sytuacja zaczęła robić się coraz bardziej napięta – tak w swojej relacji opisał to sąsiad. Teraz wiemy już, że w rzeczywistości to właśnie on spowodował groźny upadek Ritchsona
. Następnie stawał na drodze pojazdu, uniemożliwiając aktorowi odjechanie z miejsca zdarzenia.
Scena bójki, Źródło: TMZ Alan Ritchson
nie odniósł się bezpośrednio do zarzutów stawianych przez sąsiada. Zamiast tego na swoim Instagramie 9 godzin temu zamieścił grafikę z cytatem z Napoleona Bonaparte
(możecie zobaczyć ją poniżej). Bliskie otoczenie aktora ma zapewniać, że Ritchson
nie zaczął konfliktu, a został zaatakowany przez "wyjątkowo agresywnego sąsiada".
