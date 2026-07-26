Newsy Nadchodzi "Reacher". Zobacz zwiastun 4. sezonu hitu Prime Video
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Nadchodzi "Reacher". Zobacz zwiastun 4. sezonu hitu Prime Video

youtube.com / autor: /
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Nadchodzi &quot;Reacher&quot;. Zobacz zwiastun 4. sezonu hitu Prime Video
źródło: materialy promocyjne
Trwający w San Diego Comic-Con to dla studiów doskonała okazja do podzielenia się zapowiedziami nowych produkcji. Prime Video pokazało pierwszy zwiastun czwartego sezonu "Reachera".

Zobacz zwiastun czwartego sezonu "Reachera"


Czwarty sezon "Reachera" zadebiutuje na Prime Video już 12 sierpnia. Będzie można wówczas obejrzeć trzy pierwsze odcinki. Kolejne będą pojawiać się w środy. Finał zostanie wyemitowany 16 września. Zobaczcie zwiastun: 



Czwarty sezon "Reachera" powstał na kanwie powieści "Jutro możesz zniknąć", czyli trzynastego tomu cyklu Lee Childa. Książka została wydana w Polsce nakładem wydawnictwa Albatros. W oficjalnym opisie czytamy: 

Są oznaki, które pozwalają rozpoznać zamachowca-samobójcę. Izraelski wywiad sporządził ich listę – dwanaście symptomów. Jack Reacher, jak każdy, kto kiedykolwiek miał do czynienia ze sprawami amerykańskiego bezpieczeństwa narodowego, zna ją na pamięć. Dlatego, jadąc w nocy nowojorskim metrem, zwraca uwagę na kobietę, która wydaje mu się idealną kandydatką na terrorystkę. Kiedy, chcąc zyskać na czasie, próbuje nawiązać z nią rozmowę, nieznajoma wyciąga pistolet i strzela sobie w głowę. Sprawą dziwnego samobójstwa Susan Mark, która – jak się okazuje – pracowała w Pentagonie, interesują się służby bezpieczeństwa. Ale nie tylko. Za informacje, które posiadała, niektórzy są gotowi zabić. A Reacher staje się ich celem numer jeden. 


Przy okazji Prime Video ujawniło zwiastun zbliżającego się spin-offu, czyli "Neagley". Serial z graną przez Marię Sten bohaterką (na zdjęciu wyżej) trafi na platformę 16 września, czyli w dzień premiery finału "Reachera". Będzie można wówczas obejrzeć wszystkie osiem odcinków.

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