Nadchodzi "Reacher". Zobacz zwiastun 4. sezonu hitu Prime Video

Trwający w San Diego Comic-Con to dla studiów doskonała okazja do podzielenia się zapowiedziami nowych produkcji. Prime Video pokazało pierwszy zwiastun czwartego sezonu "Reachera".
Zobacz zwiastun czwartego sezonu "Reachera"
Czwarty sezon "Reachera
" zadebiutuje na Prime Video już 12 sierpnia. Będzie można wówczas obejrzeć trzy pierwsze odcinki. Kolejne będą pojawiać się w środy. Finał zostanie wyemitowany 16 września. Zobaczcie zwiastun:
Czwarty sezon "Reachera
" powstał na kanwie powieści "Jutro możesz zniknąć", czyli trzynastego tomu cyklu Lee Childa
. Książka została wydana w Polsce nakładem wydawnictwa Albatros. W oficjalnym opisie czytamy: Są oznaki, które pozwalają rozpoznać zamachowca-samobójcę. Izraelski wywiad sporządził ich listę – dwanaście symptomów. Jack Reacher, jak każdy, kto kiedykolwiek miał do czynienia ze sprawami amerykańskiego bezpieczeństwa narodowego, zna ją na pamięć. Dlatego, jadąc w nocy nowojorskim metrem, zwraca uwagę na kobietę, która wydaje mu się idealną kandydatką na terrorystkę. Kiedy, chcąc zyskać na czasie, próbuje nawiązać z nią rozmowę, nieznajoma wyciąga pistolet i strzela sobie w głowę. Sprawą dziwnego samobójstwa Susan Mark, która – jak się okazuje – pracowała w Pentagonie, interesują się służby bezpieczeństwa. Ale nie tylko. Za informacje, które posiadała, niektórzy są gotowi zabić. A Reacher staje się ich celem numer jeden.
Przy okazji Prime Video ujawniło zwiastun zbliżającego się spin-offu, czyli "Neagley
". Serial z graną przez Marię Sten
bohaterką (na zdjęciu wyżej) trafi na platformę 16 września, czyli w dzień premiery finału "Reachera
". Będzie można wówczas obejrzeć wszystkie osiem odcinków.