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Kogo zobaczymy w 5. sezonie "Reachera"?

Deadline / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22Reacher%22%3A+Amanda+Ip%2C+Kevin+Durand%2C+Jay+Baruchel+i+Ciara+Bravo+zagraj%C4%85+w+5.+sezonie-167832
Kogo zobaczymy w 5. sezonie &quot;Reachera&quot;?
źródło: materialy promocyjne
wielkimi krokami zbliża się czwarty sezon "Reachera". Tymczasem jak podaje Deadline, ogłoszono, że do obsady piątego dołączyły nowe osoby: Jay Baruchel , Kevin Durand, Amanda Ip i Ciara Bravo.

GettyImages-1492507719.jpg Getty Images © Phillip Faraone
 
Jay Baruchel na premierze serialu "Fubar"
GettyImages-2266976407.jpg Getty Images © Paul Archuleta
  
Kevin Durand na premierze filmu "Zabawa w pochowanego 2"
GettyImages-2281982199.jpg Getty Images © Emma McIntyre
Ciara Bravo na premierze "Wiadomości da Isabelle"


Kogo zobaczymy w piątym sezonie "Reachera"?


Baruchelowi przypadła rola Bucka Bauera. Durand wcieli się w Nokesa, Ip zagra Michelle Chang, a Ciara Bravo – Eunice. Piąty sezon serialu będzie adaptacją powieści "Zmuś mnie", która w Polsce ukazała się nakładem wydawnictwa Albatros. W oficjalnym opisie czytamy: 

Właściwie jedzie do Chicago, ale wcale nie musi tam dotrzeć. Więc dlaczego nie miałby wysiąść w mieścinie w Oklahomie, choćby po to, by się dowiedzieć, skąd ta dziwna nazwa – Matczyny Spoczynek. Wkrótce Reacher spotyka kobietę, przez którą następnego dnia nie wsiada do pociągu. Michelle Chang, prywatny detektyw, szuka wspólnika, który przyjechał do Oklahomy i zniknął. Obawia się, że przytrafiło mu się coś bardzo, bardzo złego.Zachowanie miejscowych tylko potwierdza obawy Chang. I umacnia Reachera w decyzji, by jej pomóc. Nawet jeśli będzie musiał w tym celu szukać tam, gdzie nigdy dotąd się nie zapuszczał – w internetowej Głębokiej Sieci. Nawet jeśli będzie musiał zostawić za sobą kilka uszkodzonych ciał. Niektórych tak na amen.

Zobacz zwiastun czwartego sezonu "Reachera"


Już w przyszłym miesiącu na ekrany trafi czwarty sezon "Reachera". Scenariusz powstał na kanwie powieści "Jutro możesz zniknąć", czyli trzynastego tomu cyklu Lee Childa. Zobaczcie zwiastun: 


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