Kogo zobaczymy w 5. sezonie "Reachera"?

wielkimi krokami zbliża się czwarty sezon "Reachera". Tymczasem jak podaje Deadline, ogłoszono, że do obsady piątego dołączyły nowe osoby: Jay Baruchel , Kevin Durand, Amanda Ip i Ciara Bravo. Getty Images © Phillip Faraone
Jay Baruchel na premierze serialu "Fubar"
Getty Images © Paul Archuleta
Kevin Durand na premierze filmu "Zabawa w pochowanego 2"
Getty Images © Emma McIntyre
Ciara Bravo na premierze "Wiadomości da Isabelle"
Kogo zobaczymy w piątym sezonie "Reachera"?Baruchelowi
przypadła rola Bucka Bauera. Durand
wcieli się w Nokesa, Ip
zagra Michelle Chang, a Ciara Bravo
– Eunice. Piąty sezon serialu będzie adaptacją powieści "Zmuś mnie", która w Polsce ukazała się nakładem wydawnictwa Albatros. W oficjalnym opisie czytamy: Właściwie jedzie do Chicago, ale wcale nie musi tam dotrzeć. Więc dlaczego nie miałby wysiąść w mieścinie w Oklahomie, choćby po to, by się dowiedzieć, skąd ta dziwna nazwa – Matczyny Spoczynek. Wkrótce Reacher spotyka kobietę, przez którą następnego dnia nie wsiada do pociągu. Michelle Chang, prywatny detektyw, szuka wspólnika, który przyjechał do Oklahomy i zniknął. Obawia się, że przytrafiło mu się coś bardzo, bardzo złego.Zachowanie miejscowych tylko potwierdza obawy Chang. I umacnia Reachera w decyzji, by jej pomóc. Nawet jeśli będzie musiał w tym celu szukać tam, gdzie nigdy dotąd się nie zapuszczał – w internetowej Głębokiej Sieci. Nawet jeśli będzie musiał zostawić za sobą kilka uszkodzonych ciał. Niektórych tak na amen.
Zobacz zwiastun czwartego sezonu "Reachera"
Już w przyszłym miesiącu na ekrany trafi czwarty sezon "Reachera
". Scenariusz powstał na kanwie powieści "Jutro możesz zniknąć", czyli trzynastego tomu cyklu Lee Childa
. Zobaczcie zwiastun: