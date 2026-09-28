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Będzie 5. sezon "Reachera". A co z szóstym? Amazon podjął dezycję

Deadline / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22Reacher%22%3A+Pi%C4%85ty+sezon+w+drodze.+A+co+z+sz%C3%B3stym+Prime+Video+podj%C4%99%C5%82o+decyzj%C4%99-168816
Będzie 5. sezon &quot;Reachera&quot;. A co z szóstym? Amazon podjął dezycję
źródło: materialy promocyjne
Prime Video pracuje aktualnie nad piątym sezonem "Reachera": pod koniec lipca rozpoczęły się zdjęcia do nowych odcinków; materiał powstaje na kanwie powieści "Zmuś mnie" autorstwa Lee Childa. Serwis musi być pewien sukcesu, bo jak podaje Deadline, właśnie ogłosił, że w planach jest już także sezon szósty.

Szósty sezon "Reachera" w drodze


Zielone światło dla szóstego sezonu "Reachera" nie powinno dziwić, biorąc pod uwagę popularność, jaką cieszy się serial na Prime Video z Alanem Ritchsonem w roli głównej. Sezon czwarty, którego finałowy odcinek trafił na platformę 16 września, w ciągu pierwszych 28 dni od premiery przyciągnął przed ekrany 66 milionów widzów z całego świata, tym samym odwracając spadkowy trend obserwowany przy sezonie trzecim. 


Według Deadline, jest to pierwsza sytuacja, kiedy serial dostaje dwa zamówienia na kolejne sezony w ciągu jednego roku. Twórcy póki co nie ujawnili, po którą powieść Lee Childa zamierzają sięgnąć.

Skąd znamy Alana Ritchsona?


Alan Ritchson najlepiej znany jest z tytułowej roli w serialu "Reacher" – adaptacji cyklu książek Lee Childa. W jego CV znajdziemy też seriale "Blue Mountain State", "Blood Drive" i "Titans" oraz takie filmy jak "Igrzyska śmierci: W pierścieniu ognia", "Wojownicze żółwie ninja" i "Wojownicze żółwie ninja: Wyjście z cienia", "Polowanie na drużbów", "Niewidzialna". W ostatnich latach mogliśmy go zobaczyć m.in. w "Szybkich i wściekłych 10", dramacie "Aniołowie są wśród nas", komedii wojennej "Ministerstwo Niebezpiecznych Drani", kryminale "Motor City" czy zrealizowany, dla Netfliksa thrillerze sci-fi "Maszyna do zabijania". Aktualnie jego filmografię zamyka "Neagley", czyli spin-off "Reachera". Na ekrany polskich kin zmierza "Runner" – nowy akcyjniak z jego udziałem. 

Zobacz zwiastun czwartego sezonu "Reachera"


Czwarty sezon "Reachera" powstał na kanwie powieści "Jutro możesz zniknąć", czyli trzynastego tomu cyklu Lee Childa. Przypominamy zwiastun: 


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