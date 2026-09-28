Będzie 5. sezon "Reachera". A co z szóstym? Amazon podjął dezycję

Prime Video pracuje aktualnie nad piątym sezonem "Reachera": pod koniec lipca rozpoczęły się zdjęcia do nowych odcinków; materiał powstaje na kanwie powieści "Zmuś mnie" autorstwa Lee Childa. Serwis musi być pewien sukcesu, bo jak podaje Deadline, właśnie ogłosił, że w planach jest już także sezon szósty.
Szósty sezon "Reachera" w drodze
Zielone światło dla szóstego sezonu "Reachera
" nie powinno dziwić, biorąc pod uwagę popularność, jaką cieszy się serial na Prime Video z Alanem Ritchsonem
w roli głównej. Sezon czwarty, którego finałowy odcinek trafił na platformę 16 września, w ciągu pierwszych 28 dni od premiery przyciągnął przed ekrany 66 milionów widzów z całego świata, tym samym odwracając spadkowy trend obserwowany przy sezonie trzecim.
Według Deadline, jest to pierwsza sytuacja, kiedy serial dostaje dwa zamówienia na kolejne sezony w ciągu jednego roku. Twórcy póki co nie ujawnili, po którą powieść Lee Childa
zamierzają sięgnąć.
Skąd znamy Alana Ritchsona?Alan Ritchson
najlepiej znany jest z tytułowej roli w serialu "Reacher
" – adaptacji cyklu książek Lee Childa
. W jego CV znajdziemy też seriale "Blue Mountain State
", "Blood Drive
" i "Titans
" oraz takie filmy jak "Igrzyska śmierci: W pierścieniu ognia
", "Wojownicze żółwie ninja
" i "Wojownicze żółwie ninja: Wyjście z cienia
", "Polowanie na drużbów
", "Niewidzialna
". W ostatnich latach mogliśmy go zobaczyć m.in. w "Szybkich i wściekłych 10
", dramacie "Aniołowie są wśród nas
", komedii wojennej "Ministerstwo Niebezpiecznych Drani"
, kryminale "Motor City
" czy zrealizowany, dla Netfliksa thrillerze sci-fi "Maszyna do zabijania
". Aktualnie jego filmografię zamyka "Neagley
", czyli spin-off "Reachera
". Na ekrany polskich kin zmierza "Runner
" – nowy akcyjniak z jego udziałem.
Zobacz zwiastun czwartego sezonu "Reachera"
Czwarty sezon "Reachera
" powstał na kanwie powieści "Jutro możesz zniknąć", czyli trzynastego tomu cyklu Lee Childa
. Przypominamy zwiastun: