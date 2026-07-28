"Reacher". Znamy fabułę 5. sezonu. Wiemy, który tom Lee Childa zostanie zekranizowany

W maju dowiedzieliśmy się, że 4. sezon serialu "Reacher" (który nie miał jeszcze swojej premiery), nie będzie ostatni. Teraz wiemy już, o czym opowie sezon piąty.
Reacher trafi do Oklahomy. Będzie się działo!
Serial oparty jest na cyklu bestsellerowych powieści Lee Childa
. Jednak twórcy nie trzymali się ani chronologii wydawania kolejnych tomów, ani chronologii wydarzeń opisanych w książkach. Stąd też fani nie mogli mieć pewności, który z tomów cyklu tym razem posłuży za podstawę scenariusza.
Teraz wszystko jest już jasne. Punktem wyjścia dla fabuły 5. sezonu będzie 20. tom serii Lee Childa. Książka w Polsce została wydana pod tytułem "Zmuś mnie".
Oto fragment opisu polskiego wydawcy: Michelle Chang, była agentka FBI, obecnie prywatna detektyw, szuka wspólnika, który przyjechał do Oklahomy i zniknął, a ona nie ma pojęcia, co właściwie tu załatwiał. Boi się jednak, że przytrafiło mu się coś bardzo, bardzo złego. Zachowanie miejscowych tylko potwierdza obawy Chang. I umacnia Reachera w decyzji, by jej pomóc. Nawet jeśli będzie musiał w tym celu przemierzyć całą Amerykę i szukać tam, gdzie nigdy dotąd się nie zapuszczał - w internetowej Głębokiej Sieci. Nawet jeśli będzie musiał zostawić za sobą kilka uszkodzonych ciał. Niektórych tak na amen. Do tej pory zekranizowane zostały: tom 1. "Poziom śmierci" (sezon 1.), tom 7. "Siła perswazji" (sezon 3.), tom 11. "Elita zabójców" (sezon 2.) oraz tom 13. "Jutro możesz zniknąć" (sezon 4.).
Dodatkowo serial sugeruje, że wydarzenia z tomu 9. ("Jednym strzałem") miały miejsce między sezonami 1. i 2., a wydarzenia z tomu 18. ("Nigdy nie wracaj") miały miejsce między sezonami 2. i 3.
Zwiastun 4. sezonu serialu "Reacher"