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"Reanimator" z lat 80. doczeka się rebootu

MovieWeb / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22Reanimator%22+z+lat+80.+doczeka+si%C4%99+rebootu-167461
&quot;Reanimator&quot; z lat 80. doczeka się rebootu
Trwają pracę nad nową wersją kultowej czarnej komedii "Reanimator". Oryginalny film z 1985 roku powstał na podstawie powieści Howarda Phillipsa Lovecrafta. Nowy projekt nosi tytuł "Herbert West: ReAnimator". Za kamerą filmu stanie Michael Grossman

"Reanimator". Klasyk z lat 80. O czym opowiada?



"Reanimator" to historia studenta medycyny Herberta Westa, który opracował miksturę pozwalającą przywrócić zmarłych do życia. Pierwsze testy przebiegają pomyślnie. Problem w tym, że ożywione ludzkie zwłoki okazują się agresywne i doprowadzają do serii makabrycznych wydarzeń. 

GettyImages-461459027.jpg Getty Images © Jason Merritt


W oryginalnym filmie w rolach głównych mogliśmy zobaczyć Bruce'a Abbotta, Barbare Crampton i Jeffreya Combsa, który wcielił się w Herberta Westa. Za reżyserię odpowiadał Stuart Gordon. "Reanimator" był pierwszą z pięciu adaptacji prozy Lovecrafta reżyserowaną przez Gordona. Najpopularniejsze z nich to "Dagon" i "Zza światów". 

Nowa wersja "Reanimatora". Czego się spodziewać?



W rolę nowego Herberta Westa wcieli się Joseph Morgan, rozpoznawalny dzięki "Pamiętnikom wampirów". Jako dr Kate Locke zobaczymy Katie Cassidy ("Arrow"). Reżyseruje Michael Grossman

"Reanimator" – zobacz zwiastun

 

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