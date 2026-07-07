"Reanimator" z lat 80. doczeka się rebootu

Trwają pracę nad nową wersją kultowej czarnej komedii "Reanimator". Oryginalny film z 1985 roku powstał na podstawie powieści Howarda Phillipsa Lovecrafta. Nowy projekt nosi tytuł "Herbert West: ReAnimator". Za kamerą filmu stanie Michael Grossman.
"Reanimator". Klasyk z lat 80. O czym opowiada?
"Reanimator
" to historia studenta medycyny Herberta Westa, który opracował miksturę pozwalającą przywrócić zmarłych do życia. Pierwsze testy przebiegają pomyślnie. Problem w tym, że ożywione ludzkie zwłoki okazują się agresywne i doprowadzają do serii makabrycznych wydarzeń.
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W oryginalnym filmie w rolach głównych mogliśmy zobaczyć Bruce'a Abbotta
, Barbare Crampton
i Jeffreya Combsa
, który wcielił się w Herberta Westa. Za reżyserię odpowiadał Stuart Gordon
. "Reanimator
" był pierwszą z pięciu adaptacji prozy Lovecrafta reżyserowaną przez Gordona. Najpopularniejsze z nich to "Dagon
" i "Zza światów
".
Nowa wersja "Reanimatora". Czego się spodziewać?
W rolę nowego Herberta Westa wcieli się Joseph Morgan
, rozpoznawalny dzięki "Pamiętnikom wampirów
". Jako dr Kate Locke zobaczymy Katie Cassidy
("Arrow
"). Reżyseruje Michael Grossman
.
"Reanimator" – zobacz zwiastun