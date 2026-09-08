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Andrew Garfield ma nadzieję, że "Rebelia" przerazi miliarderów. "Chorzy na duszy"

Deadline / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22Rebelia%22+Paula+Greengrassa+przerazi+miliarder%C3%B3w+Na+to+liczy+Andrew+Garfield-168484
Andrew Garfield ma nadzieję, że &quot;Rebelia&quot; przerazi miliarderów. &quot;Chorzy na duszy&quot;
Andrew Garfield wziął udział w spotkaniu towarzyszącym pokazowi filmu "RebeliaPaula Greengrassa i wyraził nadzieję, że produkcja skłoni widzów do refleksji. Aktor, który wciela się w głównego bohatera, uważa nawet, że film może być powodem do niepokoju dla najbogatszych ludzi świata.

Garfield i Greengrass o "Rebelii"



GettyImages-2293266515.jpg Getty Images © Matt Winkelmeyer


Garfield stwierdził: Liczę na to, że film poruszy widzów. Że coś w nich obudzi, że wszyscy dostrzeżemy w losach bohaterów z odległego miejsca i czasu odbicie własnych problemów i że może to wskazać nam jakiś kierunek. A jeśli obejrzą go jacyś miliarderzy, mam nadzieję, że będą śmietelnie przerażeni.

W dalszej części spotkania aktor skomentował słowa, które padają w filmie: Nie będzie pokoju, dopóki nie zostaniemy uzdrowieni. Greengrass uznał je za aktualne zarówno dziś, jak i 600 lat temu, a Garfield odniósł i tę kwestię do wspomnianych miliarderów: To właśnie oni mogą być najbardziej chorzy na duszy. W pewnym sensie to oni najbardziej potrzebują uzdrowienia.

"Rebelia" jest napisanym i wyreżyserowanym przez Greengrassa widowiskiem ukazującym prawdziwe wydarzenia, które stały się inspiracją dla legendy o Robin Hoodzie. Garfield gra rolnika w XIV-wiecznej Anglii, który staje na czele buntu przeciwko królowi Ryszardowi II (Woody Norman). Powodem rebelii jest brutalny podatek wprowadzony po wyniszczającej epidemii.

Film trafi do amerykańskich kin 10 września.

"Rebelia" - zwiastun



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