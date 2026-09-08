Andrew Garfield ma nadzieję, że "Rebelia" przerazi miliarderów. "Chorzy na duszy"

Andrew Garfield wziął udział w spotkaniu towarzyszącym pokazowi filmu "Rebelia" Paula Greengrassa i wyraził nadzieję, że produkcja skłoni widzów do refleksji. Aktor, który wciela się w głównego bohatera, uważa nawet, że film może być powodem do niepokoju dla najbogatszych ludzi świata.
Garfield i Greengrass o "Rebelii"
Garfield Getty Images © Matt Winkelmeyer
stwierdził: Liczę na to, że film poruszy widzów. Że coś w nich obudzi, że wszyscy dostrzeżemy w losach bohaterów z odległego miejsca i czasu odbicie własnych problemów i że może to wskazać nam jakiś kierunek. A jeśli obejrzą go jacyś miliarderzy, mam nadzieję, że będą śmietelnie przerażeni.
W dalszej części spotkania aktor skomentował słowa, które padają w filmie: Nie będzie pokoju, dopóki nie zostaniemy uzdrowieni. Greengrass
uznał je za aktualne zarówno dziś, jak i 600 lat temu, a Garfield
odniósł i tę kwestię do wspomnianych miliarderów: To właśnie oni mogą być najbardziej chorzy na duszy. W pewnym sensie to oni najbardziej potrzebują uzdrowienia.
"Rebelia
" jest napisanym i wyreżyserowanym przez Greengrassa
widowiskiem ukazującym prawdziwe wydarzenia, które stały się inspiracją dla legendy o Robin Hoodzie
. Garfield
gra rolnika w XIV-wiecznej Anglii, który staje na czele buntu przeciwko królowi Ryszardowi II (Woody Norman
). Powodem rebelii jest brutalny podatek wprowadzony po wyniszczającej epidemii.
Film trafi do amerykańskich kin 10 września.
"Rebelia" - zwiastun