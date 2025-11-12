"Reenactment": Ana de Armas, Benicio del Toro i Cameron Diaz u Granta Singera

Nominowana do Oscara Ana de Armas jest już o krok od zagrania w nowym filmie Granta Singera – czyli autora netfliksowego "Gada". projekt nosi tytuł "Reenactment". Gwiazda "Blondynki" prowadzi aktualnie finałowe negocjacje, a na ekranie spotka się z Benicio del Toro i Cameron Diaz.
"Gad"
"Reenactment" – powtórka z "Gada"?
Szczegóły fabuły są póki co trzymane w tajemnicy, ale będziemy dla Was trzymali rękę na pulsie – w końcu Singer, del Toro i wytwórnia Black Label Media współpracowali już przy "Gadzie
", który w 2023 roku podbił Netflixa po premierze w Toronto.
Zdjęcia do "Reenactment"
mają ruszyć już wkrótce w Los Angeles. Grant Singer
, dla którego "Gad
" był pierwszym pełnym metrażem, wcześniej zasłynął jako reżyser teledysków dla największych gwiazd popu – od The Weeknda
i Taylor Swift
po Sama Smitha
i Travisa Scotta
. Ana de Armas
, znana z ról w "Na noże
" i "Nie czas umierać
", ostatnio wystąpiła też w spin-offie "Johna Wicka
" zatytułowanym "Ballerina
".
