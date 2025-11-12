Newsy Filmy "Reenactment": Ana de Armas, Benicio del Toro i Cameron Diaz u Granta Singera
"Reenactment": Ana de Armas, Benicio del Toro i Cameron Diaz u Granta Singera

Nominowana do Oscara Ana de Armas jest już o krok od zagrania w nowym filmie Granta Singera – czyli autora netfliksowego "Gada". projekt nosi tytuł "Reenactment". Gwiazda "Blondynki" prowadzi aktualnie finałowe negocjacje, a na ekranie spotka się z Benicio del Toro i Cameron Diaz.

"Gad"

"Reenactment" – powtórka z "Gada"?



Szczegóły fabuły są póki co trzymane w tajemnicy, ale będziemy dla Was trzymali rękę na pulsie – w końcu Singer, del Toro i wytwórnia Black Label Media współpracowali już przy "Gadzie", który w 2023 roku podbił Netflixa po premierze w Toronto.

Zdjęcia do "Reenactment" mają ruszyć już wkrótce w Los Angeles. 

Grant Singer, dla którego "Gad" był pierwszym pełnym metrażem, wcześniej zasłynął jako reżyser teledysków dla największych gwiazd popu – od The Weeknda i Taylor Swift po Sama Smitha i Travisa Scotta.

Ana de Armas – ostatnie role


Ana de Armas, znana z ról w "Na noże" i "Nie czas umierać", ostatnio wystąpiła też w spin-offie "Johna Wicka" zatytułowanym "Ballerina". 

"Ballerina" – zobacz zwiastun



