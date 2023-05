"Relax". Kolejna queerowa ikona muzyki z filmową biografią. Frankie Goes to Hollywood w kinach

"Relax" - zakazana piosenka, która stała się hitem

Tytuł filmu odwołuje się do jednego z największych przebojów grupy.To tylko pomogło w sprzedaży singla. Przez pięć tygodni był numerem jeden na brytyjskich listach przebojów i trafił nado tego hitu. Wielu fanów horrorów oczywiście kojarzy go za sprawą oryginalnegoRose jest również autorem scenariusza, dla którego punktem odniesienia jest autobiografia frontmana Frankie Goes to Hollywoodi piosenkarz nie spodziewał się, że długo pożyje. Zgodnie z tytułem film ma opowiedzieć o genezie piosenki i jej wpływie na kulturę masową.W filmie Johnsona zagra Callum Scott Howells , który był jedną z gwiazd serialuo młodych gejach żyjących w mrocznych czasach wybuchu epidemii AIDS w latach 80. ubiegłego wieku., kiedy członkowie zespołu pokłócili się przed koncertem na stadionie Wembley. Od tamtej pory nie grali ze sobą. Zmieniło się to przed kilkoma dniami, kiedy to w Liverpoolu z okazjizagrali jedną piosenkę.