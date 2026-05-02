Festiwale i nagrody "Renovation" z Krakowską Nagrodą Filmową Andrzeja Wajdy 19. Mastercard OFF CAMERA 2026!
"Renovation" z Krakowską Nagrodą Filmową Andrzeja Wajdy 19. Mastercard OFF CAMERA 2026!

Międzynarodowe jury w składzie: Anna Jadowska, Mike Goodridge, James Price oraz Killian Scott zdecydowali, że Krakowska Nagroda Filmowa Andrzeja Wajdy w Konkursie Głównym "Wytyczanie Drogi" wędruje do filmu "Renovation" w reżyserii Gabrielė Urbonaitė. Jury w składzie Pete Czernin, Janty Yates, Kristian Fyllingsnes, Lillah Halla i Gabrielle Tana zdecydowało, że zwycięzcą w Konkursie Polskich Filmów Fabularnych został film "Klarnet" (reż. Tola Jasionowska), zaś Nagrodę Publiczności zdobył film "Ministranci" w reżyserii Piotra Domalewskiego.

Jury w składzie: Anna Jadowska, Mike Goodridge, James Price oraz Killian Scott zdecydowało, że Krakowska Nagroda Filmowa Andrzeja Wajdy w Konkursie Głównym "Wytyczanie Drogi" w wysokości 25 000 dolarów za stworzenie prostego i czytelnego świata, który od początku jest bardzo filmowy. Oraz za zaprezentowanie widzom problemów, które są ważne zarówno w mikro jak i w makro skali. Jak również za zbudowanie przenikliwego i czasem ironicznego portretu wschodnioeuropejskiej klasy średniej w rzeczywistości wyznaczonej przez ślady i powidoki wciąż trwającej wojny powędrowała do "Renovation" w reżyserii Gabrielė Urbonaitė.

Jury w składzie: Pete Czernin, Janty Yates, Kristian Fyllingsnes, Lillah Halla i Gabrielle Tana zdecydowało, że zwycięzcą w Konkursie Polskich Filmów Fabularnych (nagroda w wysokości 100 000 złotych, której partnerem jest ORLEN) został film "Klarnet" (reż. Tola Jasionowska). Wszyscy byliśmy głęboko poruszeni i zaangażowani tym znakomitym, pełnym emocji i poezji filmem. Jednocześnie zaskoczeni, że jest to debiut fabularny.

Jury Konkursu Polskich Filmów Fabularnych przyznało również nagrody aktorskie – każda z nich w wysokości 10 000 złotych. Za udźwignięcie filmu na swoich barkach i za szczerą, wymagającą kreację. Nagroda dla najlepszej aktorki trafia do Marty Nieradkiewicz – "Trzy miłości". Nagroda dla najlepszego aktora w Konkursie Polskich Filmów Fabularnych za empatyczną, wrażliwą i wzruszającą kreację trafiła w ręce Tomasza Ziętka za film "Wielka Warszawska" (reż. Bartłomiej Ignaciuk). Wszyscy ci młodzi aktorzy to prawdziwe wschodzące gwiazdy. Musieliśmy jednak dokonać wyboru. Za silną, poruszającą do głębi i charyzmatyczną kreację Nagroda Mastercard Rising Stars trafia do Tobiasza Wajdy (za film "Ministranci").

Laureatką nagrody Female Voice dla Kobiet Filmu (wartość nagrody to aż 50 000 zł, a jej partnerem są Bank BNP Paribas i Mastercard), która jest przyznawana wybitnie uzdolnionym kobietom, które na co dzień aktywnie działają w polskiej branży filmowej została przyznana Marii Wojtyszko ("Miłe kobiety") za stworzenie złożonego, wielopokoleniowego świata, wypełnionego szalonymi i oryginalnymi pomysłami. Z niecierpliwością czekamy dokąd reżyserka zabierze nas kolejny raz.

Jury FIPRESCI w składzie: Marcin Adamczak, Katrin Hillgruber i Dieter Wieczorek nagrodę FIPRESCI przyznało filmowi "Treat Her Like a Lady" Palomy Aguilery Valdebenito. Uzasadnienie jury FIPRESCI: Co rozpoczyna się jako cukierkowy dramat społeczny, niespodziewanie przekształca się w wielowymiarowe refleksyjne spojrzenie. Potencjał języka groteski w imponujący sposób buduje mistrzowskie opowiadanie filmowe. W świecie walki o społeczne przetrwanie żywiołowa energia kobiecego trio daje filmowi wybuchową nieprzewidywalność.

Podczas Gali Zamknięcia rozdano także nagrody #63SEKUNDY, którego głównym organizatorem konkursu jest Muzeum Powstania Warszawskiego. Laureatami zostali:

I MIEJSCE – nagroda główna, 10 000 zł oraz statuetka Grand Prix: Helena Jastrzębska za film "Co trzeba to się wykasuje";

II MIEJSCE – nagroda 5000 zł: Monika Ryszka za film "Dom";

III MIEJSCE – nagroda 3000 zł: Martyna Fudała za film "Żeby nic nie zapomnieć, część II"

