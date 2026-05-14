Halsey gwiazdą psychoseksualnego horroru. Avan Jogia reżyseruje, Lilly Wachowski produkuje
Jak podaje Deadline, Halsey pracuje nad nowym filmem. Projekt zostanie zaprezentowany podczas tegorocznych targów w Cannes.

Co wiemy o nowym filmowym projekcie Halsey?


"Replacer", opisywany jako "psychoseksualny horror", opowie historię Proxy (Halsey) – zmagającej się z problemami DJ-ki. Poznaje ona uwodzicielskiego artystę, który wraz z grupą przyjaciół prowadzi podziemną stację radiową. Ich transmisja zostaje zakłócona przez tajemniczy sygnał dochodzący spod ziemi. Jego źródło ukryte jest głęboko pod siecią kolei miejskiej. Proxy musi uciec, zanim dźwięk zmieni ją oraz jej nowych znajomych w dzikie, pierwotne istoty. 

Halsey napisała scenariusz wraz ze swoim partnerem Avanem Jogią –  aktorem znanym m.in. z "Zombieland: Kulki w łeb" i "Resident Evil: Witajcie w Raccoon City", który jako reżyser zadebiutował thrillerem "Czas zapłaty"). Na planie "Replacera" zajmie on krzesło reżysera. Obowiązki producentki wykonawczej będzie pełnić Lilly Wachowski

Skąd znamy Halsey?


Halsey to amerykańska wokalistka i autorka tekstów trzykrotnie nominowana do nagrody Grammy. Na ekranie zadebiutowała niewielką rolą w "Narodzinach gwiazdy". W kolejnych latach mogliśmy ją zobaczyć w horrorze / musicalu "If I Can't Have Love, I Want Power", kryminale / westernie "Americana" oraz horrorze / kryminale "MaXXXine". Użyczała też głosu bohaterom animacji "Młodzi Tytani: Akcja! Film" i "Sing 2".

Zobacz zwiastun "If I Can't Have Love, I Want Power"


Horror "If I Can't Have Love, I Want Power" został zainspirowany płytą pod tym samym tytułem wydanej przez Halsey w 2021 roku. Przypominamy zwiastun: 


Replacer  (2027)

 Replacer

