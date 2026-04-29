"Requiem dla snu" już dziś o godz. 20:00 w kinie Iluzjon

Filmy

Filmweb
https://www.filmweb.pl/news/%22Requiem+dla+snu%22+ju%C5%BC+dzi%C5%9B+o+godz.+20%3A00+w+kinie+Iluzjon-166347
Filmweb, Filmoteka Narodowa - Instytut Audiowizualny oraz stołeczne Kino Iluzjon zapraszają na kolejny pokaz z cyklu "Wielkie kino na wielkim ekranie". Już dziś o godzinie 20:00 zobaczymy legendarny film Darrena Aronofsky'ego pt. "Requiem dla snu". Bilety możecie kupić TUTAJ.    

Tradycyjnie przed seansem odbędzie się prelekcja redaktora naczelnego Filmwebu, Łukasza Muszyńskiego. Na publiczność czekają również niespodzianki. Bilety na pokaz dostępne są online oraz w kasie kina Iluzjon. Normalny bilet kosztuje 25, a ulgowy - 20 złotych. Możecie je nabyć, klikając TUTAJ


"Requiem dla snu", filmowa adaptacja powieści Huberta Selby’ego Jr., to dantejska wyprawa czwórki bohaterów do piekła złudzeń i głęboko skrywanych pragnień. Aronofsky ukazuje wzloty i upadki ludzi rozpaczliwie próbujących zrealizować swoje marzenia we współczesnym Brooklynie. Nadzieje bohaterów na odmianę życia okazują się jednak marzeniami, które nie mają szans się spełnić. Nie potrafiąc poradzić sobie z otaczającą ich rzeczywistością, uciekają w uzależnienia. Wszystkie postaci, ślepo dążąc do realizacji własnej wizji szczęścia, nie zauważają momentu, w którym ich marzenia zamieniają się w koszmar. Każdy z bohaterów ostatecznie pozostaje zupełnie sam ze swoimi fantazjami, przeżywając osobistą tragedię.

"Wielkie kino na wielkim ekranie" to wspólne przedsięwzięcie Filmwebu, Kina Iluzjon oraz Filmoteki Narodowej - Instytutu Audiowizualnego. Pokazy z cyklu odbywają się regularnie w ostatnią środę każdego miesiąca. Za każdym razem to Wy decydujecie o tym, który film zostanie wyświetlony w Iluzjonie.  Wystarczy, że weźmiecie udział w naszej ankiecie i zagłosujecie na jeden z tytułów zaproponowanych przez redakcję Filmwebu. 

