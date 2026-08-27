Czy "Resident Evil" będzie wierną adaptacją gry?

Nowa adaptacja "Resident Evil" zmierza na ekrany kin. Jak podaje blog World of Reel, ze względu na liczne krwawe sceny film będzie pokazywany w amerykańskich kinach z kategorią R, co oznacza, że osoby poniżej 17. roku życia będą mogły obejrzeć go tylko w towarzystwie dorosłego opiekuna.
Zach Cregger o pracy nad "Resident Evil"
W krótkim materiale zza kulis nowego "Resident Evil
" reżyser Zach Cregger
opowiedział, co zrobił, aby dochować wierności growemu oryginałowi: Tak się składa, że podziwiam gry "Resident Evil" i czerpałem ogromną inspirację z doświadczenia ogrywania ich. Starałem się zmieniać środowisko co 7–8 minut, tak jak dzieje się to w grach, kiedy przechodzisz na kolejny poziom. W grach zawsze jest też progres: zaczynasz od pistoletu, potem awansujesz na strzelbę. A potem na karabin maszynowy. W filmie znajdziecie dużo rekwizytów z gry. Bohater wciąż trafia na kłódki, które go zatrzymują. Na pewno zauważycie też puszki ze sprayem uzdrawiającym i świeże zioła. W miarę, jak będziecie zagłębiać się w tym świecie, traficie na maszyny do pisania. To dla mnie sposób na okazanie wierności oryginałowi, zbudowanie historii utrzymanej w jego duchu.
Krótkie wideo, które zostało udostępnione na oficjalnym koncie franczyzy na portalu X, możecie zobaczyć poniżej:
Zobacz zwiastun filmu "Resident Evil"
"Resident Evil
" trafi na ekrany polskich kin już 18 września. Głównym bohaterem jest grany przez Austina Abramsa
kurier medyczny, który zgadza się dostarczyć przesyłkę do szpitala w Racoon City. Zobaczcie zwiastun: