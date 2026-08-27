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Czy "Resident Evil" będzie wierną adaptacją gry?

World of Reel / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22Resident+Evil%22%3A+Zach+Cregger+o+inspiracji+grami.+Film+dosta%C5%82+kategori%C4%99+R-168260
Czy &quot;Resident Evil&quot; będzie wierną adaptacją gry?
źródło: materialy promocyjne
Nowa adaptacja "Resident Evil" zmierza na ekrany kin. Jak podaje blog World of Reel, ze względu na liczne krwawe sceny film będzie pokazywany w amerykańskich kinach z kategorią R, co oznacza, że osoby poniżej 17. roku życia będą mogły obejrzeć go tylko w towarzystwie dorosłego opiekuna.

Zach Cregger o pracy nad "Resident Evil"


W krótkim materiale zza kulis nowego "Resident Evil" reżyser Zach Cregger opowiedział, co zrobił, aby dochować wierności growemu oryginałowi: 

Tak się składa, że podziwiam gry "Resident Evil" i czerpałem ogromną inspirację z doświadczenia ogrywania ich. Starałem się zmieniać środowisko co 7–8 minut, tak jak dzieje się to w grach, kiedy przechodzisz na kolejny poziom. W grach zawsze jest też progres: zaczynasz od pistoletu, potem awansujesz na strzelbę. A potem na karabin maszynowy. W filmie znajdziecie dużo rekwizytów z gry. Bohater wciąż trafia na kłódki, które go zatrzymują. Na pewno zauważycie też puszki ze sprayem uzdrawiającym i świeże zioła. W miarę, jak będziecie zagłębiać się w tym świecie, traficie na maszyny do pisania. To dla mnie sposób na okazanie wierności oryginałowi, zbudowanie historii utrzymanej w jego duchu.

Krótkie wideo, które zostało udostępnione na oficjalnym koncie franczyzy na portalu X, możecie zobaczyć poniżej: 



Zobacz zwiastun filmu "Resident Evil"


"Resident Evil" trafi na ekrany polskich kin już 18 września. Głównym bohaterem jest grany przez Austina Abramsa kurier medyczny, który zgadza się dostarczyć przesyłkę do szpitala w Racoon City. Zobaczcie zwiastun: 


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