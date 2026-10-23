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"Resident Evil" wkrótce do kupienia na VOD. Znamy datę premiery

MovieWeb / autor: /
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&quot;Resident Evil&quot; wkrótce do kupienia na VOD. Znamy datę premiery
Wygląda na to, że już wkrótce film "Resident Evil" będzie dostępny bez wychodzenia z domu. W amerykańskich mediach pojawiła się właśnie informacja o tym, kiedy film trafi na płatne VOD.

Cyfrowa dystrybucja "Resident Evil" ruszy w listopadzie



"Resident Evil" to nowy film Zacha Creggera inspirowany serią gier pod tym samym tytułem. Obraz trafił do kin w połowie września. Cyfrowa wersja do kupienia lub wypożyczenia ma być dostępna, według amerykańskich źródeł, już 3 listopada. Zostało więc zachowane tradycyjne 45-dniowe okno wyłączności na dystrybucję kinową.

W kinach "Resident Evil" okazał się sporym hitem. Aktualnie jest to 12. najbardziej kasowa hollywoodzka produkcja tego roku. Film zarobił na całym świecie ponad 363 mln dolarów. Tym samym jest to najbardziej kasowa ekranizacja "Resident Evil" w historii. Poprzednim rekordzistą był "Resident Evil: Ostatni rozdział" z 2016 roku, który zgarnął ponad 314 mln dolarów.


"Resident Evil" nie jest adaptacją żadnej z gier, a raczej opowieścią rozgrywającą się w tym samym uniwersum. Przedstawiona historia rozgrywa się w pierwszych godzinach po wybuchu epidemii.

Bryan (Austin Abrams) pracuje jako kurier medyczny, przewożąc organy między szpitalami na potrzeby przeszczepów. Późną zimową nocą otrzymuje zlecenie dostarczenia pojemnika do szpitala Raccoon General Hospital w Raccoon City w Kolorado. Podczas jazdy przez góry rozprasza się i potrąca kobietę. Gdy próbuje zawieźć ją do szpitala, odkrywa, że mieszkańcy miasta zaczynają przemieniać się w groteskowe stworzenia.

Oceniamy "Resident Evil" w programie "Movie się"




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