"Resident Evil" wkrótce do kupienia na VOD. Znamy datę premiery

Wygląda na to, że już wkrótce film "Resident Evil" będzie dostępny bez wychodzenia z domu. W amerykańskich mediach pojawiła się właśnie informacja o tym, kiedy film trafi na płatne VOD.
Cyfrowa dystrybucja "Resident Evil" ruszy w listopadzie "Resident Evil"
to nowy film Zacha Creggera
inspirowany serią gier pod tym samym tytułem
. Obraz trafił do kin w połowie września. Cyfrowa wersja do kupienia lub wypożyczenia ma być dostępna, według amerykańskich źródeł, już 3 listopada.
Zostało więc zachowane tradycyjne 45-dniowe okno wyłączności na dystrybucję kinową.
W kinach "Resident Evil"
okazał się sporym hitem. Aktualnie jest to 12. najbardziej kasowa hollywoodzka produkcja tego roku. Film zarobił na całym świecie ponad 363 mln dolarów
. Tym samym jest to najbardziej kasowa ekranizacja "Resident Evil" w historii.
Poprzednim rekordzistą był "Resident Evil: Ostatni rozdział
" z 2016 roku, który zgarnął ponad 314 mln dolarów. "Resident Evil"
nie jest adaptacją żadnej z gier, a raczej opowieścią rozgrywającą się w tym samym uniwersum. Przedstawiona historia rozgrywa się w pierwszych godzinach po wybuchu epidemii.
Bryan (Austin Abrams
) pracuje jako kurier medyczny, przewożąc organy między szpitalami na potrzeby przeszczepów. Późną zimową nocą otrzymuje zlecenie dostarczenia pojemnika do szpitala Raccoon General Hospital w Raccoon City w Kolorado. Podczas jazdy przez góry rozprasza się i potrąca kobietę. Gdy próbuje zawieźć ją do szpitala, odkrywa, że mieszkańcy miasta zaczynają przemieniać się w groteskowe stworzenia.
Oceniamy "Resident Evil" w programie "Movie się"